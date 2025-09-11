Подробно търсене

Русия отвори международното летище в Краснодар за първи път от началото на войната в Украйна

Николай Велев
Русия отвори международното летище в Краснодар за първи път от началото на войната в Украйна
Русия отвори международното летище в Краснодар за първи път от началото на войната в Украйна
Самолет "Сухой Суперджет 100" излита от международното летище в Краснодар. Снимка: АП/Александър Лебедев
Краснодар ,  
11.09.2025 22:01
 (БТА)
Етикети

Руските власти съобщиха, че отново са отворили главното летище в Краснодар - един от най-големите градове в Южна Русия, след като в началото на войната в Украйна през 2022 г. аеропортът преустанови работа поради съображения за сигурност, предаде Ройтерс. 

Министерството на транспорта заяви, че основните проблеми в тази сфера вече са решени и че подновяването на работата на летището ще е в помощ на местните жители и на икономиката в Краснодарския край. Освен това то ще осигури достъп до руските курорти по Черно и Азовско море.  

Федерална агенция за въздушен транспорт "Росавиация" заяви, че се очаква ремонтираното летище в Краснодар да приеме първия си редовен полет от Москва на 17 септември. 

В началото на войната в Украйна руските власти затвориха поне 10 летища. През юли 2025 г. бе възобновена дейността на летището в град Геленджик, също в Южна Русия, а през май 2024 г. отново бе отворено летището в Елиста, столица автономната република Калмикия.

/АГ/

Свързани новини

27.07.2025 13:34

Първият от десетилетия пътнически полет от Москва до Пхенян се очаква да бъде извършен днес

Първият директен пътнически полет от десетилетия от Москва до столицата на Северна Корея Пхенян е насрочен за днес, предадоха ТАСС и Ройтерс. Самолетът "Боинг 777-200ER" на руската авиокомпания "Нордуинд еърлайнс" (Nordwind Airlines) ще излети от
31.08.2023 09:15

Украински дрон е свален в Московска област, съобщи министерството на отбраната

Русия твърди, че е унищожила днес украински дрон в района на Москва, чиято атака не е причинила жертви според кмета на столицата, предаде Франс прес. Тази сутрин дрон „беше унищожен от (...) противовъздушната отбрана над територията на Воскресенски

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:58 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация