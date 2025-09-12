Подробно търсене

Руската ПВО унищожи девет дрона, летящи към Москва, съобщи кметът на руската столица

Валерия Динкова
Части от свален украински дрон в Красногорск край Москва, 24 юни 2025 г. Снимка: Moscow News Agency via AP
Москва,  
12.09.2025 03:44
 (БТА)
Руски зенитни части унищожиха или свалиха девет украински дрона, летящи към столицата Москва рано тази сутрин, съобщи кметът на града Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс.

В поредица от съобщения в приложението "Телеграм" Собянин написа, че специализирани екипи проучват падналите фрагменти от дронове.

Губернаторът на Ленинградска област, в която се намира вторият по големина град в Русия – Санкт Петербург, съобщи, че също са предприети мерки за противовъздушна отбрана против дронове. Те са в сила в радиус от 100 км около летище "Пулково", добави той в "Телеграм".

Според руските власти броят на дроновете, с които Украйна е атакувала Русия, все още се изяснява.

/ВД/

11.09.2025 23:07

Зеленски обсъди налагането на нови санкции на Русия и съвместно производство на оръжия със САЩ на среща с американския пратеник Кийт Келог

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че е обсъдил с американския пратеник Кийт Келог, който е на посещение в Киев, разгръщането на съвместно производство на оръжия със САЩ и налагането на още санкции на Русия, предаде Ройтерс.
11.09.2025 22:01

Русия отвори международното летище в Краснодар за първи път от началото на войната в Украйна

Руските власти съобщиха, че отново са отворили главното летище в Краснодар - един от най-големите градове в Южна Русия, след като в началото на войната в Украйна през 2022 г. аеропортът преустанови работа поради съображения за сигурност, предаде Ройтерс. 
11.09.2025 21:53

Русия твърди, че украински дронове са атакували учебен център в Запорожката атомна електроцентрала

Украински дронове са атакували учебен център в Запорожката атомна електроцентрала, съобщи установената от Москва администрация на електроцентралата, цитирана от Ройтерс.

