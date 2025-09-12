Руската ПВО унищожи девет дрона, летящи към Москва, съобщи кметът на руската столица

site.btaРуската ПВО унищожи девет дрона, летящи към Москва, съобщи кметът на руската столица
Руски зенитни части унищожиха или свалиха девет украински дрона, летящи към столицата Москва рано тази сутрин, съобщи кметът на града Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс.
В поредица от съобщения в приложението "Телеграм" Собянин написа, че специализирани екипи проучват падналите фрагменти от дронове.
Губернаторът на Ленинградска област, в която се намира вторият по големина град в Русия – Санкт Петербург, съобщи, че също са предприети мерки за противовъздушна отбрана против дронове. Те са в сила в радиус от 100 км около летище "Пулково", добави той в "Телеграм".
Според руските власти броят на дроновете, с които Украйна е атакувала Русия, все още се изяснява.
/ВД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина