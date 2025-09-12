Подробно търсене

Валерия Динкова
Британската външна министърка днес ще посети Киев
Британската външна министърка Ивет Купър, 9 септември 2025 г. Снимка: AP Photo/Joanna Chan
Лондон,  
12.09.2025 05:26
 (БТА)
Британската министърка на външните работи Ивет Купър днес ще бъде на посещение в Киев – първото ѝ задгранично пътуване, след като пое поста, предаде Ройтерс.

Купър трябва да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски и други високопоставени украински представители, пред които ще потвърди подкрепата на страната си за отбраната на Украйна срещу руската агресия, се казва в изявление на правителството.

"Сигурността на Украйна е от решаващо значение за сигурността на Обединеното кралство", заяви Купър в изявление.

Допълнителният пакт за финансиране – част от по-рано обещаната програма, стартирала през юни - включва отпускането на 100 милиона британски лири за хуманитарна помощ за жителите край фронтовата линия и още 42 милиона лири за възстановяване и предпазване на енергийните системи, които често са обект на руските удари.

Посещението на Купър в Киев идва на фона на повишено напрежение след нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша, която е член на НАТО преди два дни.

В сряда Великобритания обяви плановете си да започне масово производство на украински дронове-прехващачи, които ще помогнат за противодействието на руските ракетни атаки и атаки с безпилотни летателни апарати като част от по-широките усилия за съвместно производство в областта на  отбраната между Обединеното кралство и Украйна.

