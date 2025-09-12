Подробно търсене

Полша заяви, че руската атака с дронове не е била "грешка"

Асен Георгиев
Полша заяви, че руската атака с дронове не е била "грешка"
Полша заяви, че руската атака с дронове не е била "грешка"
Полски пожарникари оглеждат разрушения покрив на къща, засегната от руски дронове. Снимка: АП/Czarek Sokolowski.
Варшава,  
12.09.2025 10:48
 (БТА)

Няма как да има грешка при такава мащабна атака срещу Полша, заяви полски официален представител в отговор на предположението на американския президент Доналд Тръмп, че нахлуването на руски дронове може да е било случайно, предаде Ройтерс.

"Мисля, че това е послание, което трябва да стигне до президента Тръмп днес. Няма никакво съмнение дали става дума за грешка. Това беше умишлена руска атака", заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик пред местната телевизия "Полсат нюз".

Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети от своите съюзници от НАТО. Това е първият известен случай, в който член на западния военен алианс открива огън по време на войната на Русия в Украйна.

Полският външен министър Радослав Шикорски, който днес е на посещение в Киев, също отговори на думите на Тръмп. "В нощта, в която 19 руски дрона пресякоха границата с Полша, 400 (дрона) и 40 ракети пресякоха границата с Украйна. Това не бяха грешки", подчерта той във видео, публикувано в "Екс".

По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще се събере днес в Ню Йорк. Срещата ще започне в 15:00 ч. местно време, съобщи полското външно министерство.

/ГГ/

Свързани новини

12.09.2025 10:22

Виктор Орбан: Нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове е недопустимо

Навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша е недопустимо, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за унгарското държавно радио, предаде Ройтерс.Орбан каза още, че Унгария проявява солидарност със своя "исторически съюзник" Полша.
12.09.2025 09:33

Западни издания коментират развитието на отношенията между Беларус и САЩ, след като Лукашенко освободи 52-ма политически затворници

Беларус освободи 52-ма политически затворници, сред които и 14 чужденци, след преговори между президента Александър Лукашенко и заместник-пратеника на Белия дом за Украйна Джон Коул. Междувременно стана известно, че в замяна Вашингтон ще облекчи санкциите си срещу беларуската национална авиокомпания "Белавия". Развитието в отношенията между Беларус и САЩ днес е сред водещите теми в западния печат.
12.09.2025 08:54

Румънското МВнР повика посланика на Русия в Букурещ, за да изрази протест срещу нарушаването на въздушното пространство на Полша

Посланикът на Руската федерация в Букурещ бе повикан в Министерството на външните работи, за да му бъде съобщено, че Румъния осъжда нарушаването на въздушното пространство на Полша от страна на руски дронове в нощта на 9 срещу 10 септември, предаде агенция Аджерпрес.
12.09.2025 08:47

Русия и Беларус започнаха днес съвместните си военни учения "Запад 2025", заяви руското министерство на отбраната

Русия и Беларус започнаха днес мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025", предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.Ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.
12.09.2025 08:06

Русия заяви, че тази нощ е свалила 221 украински дрона

Русия заяви днес, че е свалила тази нощ 221 украински дрона, предаде Франс прес.Силите за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха 221 украински безпилотни летателни апарата, каза руското министерство на отбраната, като уточни, че девет дрона са свалени над региона на Москва.
11.09.2025 22:07

Франция разполага три изтребителя "Рафал", за да помогне за опазването на полското въздушно пространство, заяви Макрон

Франция ще разположи три изтребителя "Рафал", за да помогне на Полша при защитата на въздушното ѝ пространство, което тази седмица бе нарушено от дронове , заяви в "Екс" френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:15 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация