Румънското МВнР повика посланика на Русия в Букурещ, за да изрази протест срещу нарушаването на въздушното пространство на Полша

София Георгиева
Сградата на Министерството на външните работи на Румъния. Снимка: МВнР на Румъния
Букурещ,  
12.09.2025 08:54
 (БТА)
Посланикът на Руската федерация в Букурещ бе повикан в Министерството на външните работи, за да му бъде съобщено, че Румъния осъжда нарушаването на въздушното пространство на Полша от страна на руски дронове в нощта на 9 срещу 10 септември, предаде агенция Аджерпрес.

Румънската страна е подчертала, че този инцидент представлява безпрецедентна ескалация и заплаха за сигурността на гражданите на съюзническа държава и стратегически партньор на Румъния. 

„Този инцидент показва още веднъж обхвата и сериозността на последиците от агресивната война, която Руската федерация води срещу Украйна, за регионалната стабилност и европейската сигурност“, се посочва в изявление на румънското МВнР, цитирано от Аджерпрес.

Същевременно Министерството на външните работи на Румъния припомни на руската страна предишни атаки срещу украински обекти в близост до границата с Румъния.

„Бе подчертан отново безотговорният характер на тези атаки, които засягат националната сигурност и стабилността в по-широкия регион на Черно море, и императивът на спазването на суверенитета и международното право в делтата на Дунав“, се казва в изявлението.

През последните две години Румъния многократно вдига във въздуха изтребители заради атаки с дронове срещу украинска пристанищна инфраструктура в близост до границата. Няколко пъти руски дронове паднаха на румънска територия. 

 

11.09.2025 21:28

Швеция извика руския посланик заради навлизането на дронове в полското въздушно пространство

Шведското външно министерство съобщи, че руският посланик в Стокхолм е бил извикан, за да му бъде изразен протест срещу навлизането на 19 дрона в полското въздушно пространство, което Варшава смята за умишлено, предаде Франс прес.
11.09.2025 19:59

АНП: Нидерландският външен министър извика руския посланик във връзка с дроновете в Полша

Министърът на външните работи Дейвид ван Вел извика за обяснения руския посланик във връзка с руските дронове, преминали вчера през полското въздушно пространство. Част от дроновете бяха свалени от нидерландски изтребители. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.
11.09.2025 19:32

Белгия привика руския посланик заради навлизането на дронове над Полша

Белгийското правителство е привикало днес руския посланик заради случая с навлизането на дронове над Полша, съобщиха местни медии. Посланикът е бил запознат с протеста на Белгия срещу нарушаването на въздушното пространство на НАТО, което е било определено като умишлено.

