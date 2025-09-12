Подробно търсене

Германия привика руския посланик във връзка с дроновете в полското въздушно пространство

Пламен Йотински
Снимка: БТА
Берлин,  
12.09.2025 15:31
 (БТА)
Германското правителство призова руския посланик в Германия, за да изрази своето недоволство от навлизането на дронове в полското въздушно пространство, което Берлин разглежда като умишлена провокация от страна на Москва, предаде ДПА.

Външното министерство написа в "Екс", че действията на руския президент Владимир Путин са "опасни" и "неприемливи".

"НАТО е единна в защитата на територията на алианса и нашата сигурност", написа министерството.

Франция и Нидерландия също привикаха руските посланици след нарушаването на полското въздушно пространство от 19 руски дрона, което се случи късно във вторник и рано в сряда по време на атаките срещу съседна Украйна.

Заплахата доведе до бърза реакция от страна на полските въздушни сили и съюзниците от НАТО, които свалиха безпилотните самолети. Това беше първият случай, в който руски дронове бяха свалени над територията на НАТО.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че не вярва, че нарушението на въздушното пространство е било случайно. 

В изявление в сряда Мерц каза, че споделя оценката на полския премиер Доналд Туск, че "твърдението на руското правителство, че това е било съвпадение или, така да се каже, пропуск, не е достоверно".

/ГГ/

