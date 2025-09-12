Подробно търсене

Божидар Захариев
Русия и Беларус започнаха днес съвместните си военни учения "Запад 2025", заяви руското министерство на отбраната
Снимка, на която е запечатан момент от ученията на Русия и Беларус "Запад 2021", 11 септември 2021 г. - снимка: Vadim Savitskiy/пресслужба на руското министерство на отбраната чрез АП
Москва,  
12.09.2025 08:47
 (БТА)

Русия и Беларус започнаха днес мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025", предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.

Ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.

"Запад 2025" са демонстрация на сила от Русия и близкия ѝ съюзник, отбелязва Ройтерс, като обръща внимание на факта, че ученията започват в момент на голямо напрежение във войната на Русия срещу Украйна - два дни след като Полша свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха въздушното ѝ пространство.

Ройтерс отбелязва, че ученията са планирани много преди инцидента с дроновете.

"Целите на ученията са подобряване на уменията на командирите и щабовете, нивото на взаимодействие и полевото обучение на регионалните и коалиционните групи войски", се казва в изявление на руското министерство на отбраната в комуникационното приложение "Телеграм".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви вчера, че ученията не са насочени срещу някоя страна.

/БЗ/

Свързани новини

12.09.2025 08:06

Русия заяви, че тази нощ е свалила 221 украински дрона

Русия заяви днес, че е свалила тази нощ 221 украински дрона, предаде Франс прес.Силите за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха 221 украински безпилотни летателни апарата, каза руското министерство на отбраната, като уточни, че девет дрона са свалени над региона на Москва.
11.09.2025 23:07

Зеленски обсъди налагането на нови санкции на Русия и съвместно производство на оръжия със САЩ на среща с американския пратеник Кийт Келог

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че е обсъдил с американския пратеник Кийт Келог, който е на посещение в Киев, разгръщането на съвместно производство на оръжия със САЩ и налагането на още санкции на Русия, предаде Ройтерс.
11.09.2025 22:07

Франция разполага три изтребителя "Рафал", за да помогне за опазването на полското въздушно пространство, заяви Макрон

Франция ще разположи три изтребителя "Рафал", за да помогне на Полша при защитата на въздушното ѝ пространство, което тази седмица бе нарушено от дронове , заяви в "Екс" френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.
11.09.2025 21:53

Русия твърди, че украински дронове са атакували учебен център в Запорожката атомна електроцентрала

Украински дронове са атакували учебен център в Запорожката атомна електроцентрала, съобщи установената от Москва администрация на електроцентралата, цитирана от Ройтерс.
11.09.2025 21:11

Москва призова Полша да отвори отново границата си с Беларус

Русия призова Полша да преразгледа решението си за затваряне на полско-беларуската граница - мярка, която Варшава обяви във вторник в отговор на руско-беларуските военни маневри "Запад", които се очаква да се състоят от 12 до 16 септември, предадоха

