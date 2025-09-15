Подробно търсене

Външните министри на Полша и Китай обсъдиха във Варшава затварянето на полско-беларуската граница

Асен Георгиев
Полският външен министър Радослав Шикорски посреща китайския си колега Ван И преди разговорите им в представителен център на министерството на отбраната във Варшава. Снимка: АП/Czarek Sokolowski.
Варшава,  
15.09.2025 21:21
 (БТА)

Полският външен министър Радослав Шикорски се срещна днес във Варшава със своя китайски колега Ван И и го информира за свързаните със сигурността съображения, накарали Полша да затвори временно границата си с Беларус, през която минава важен търговски път от Китай към Европейския съюз, съобщи говорител на полското външно министерство, цитиран от Франс прес.

Полша, която е член на ЕС и НАТО и близък съюзник на Украйна, обяви миналата седмица затварянето на границата си с Беларус в отговор на руско-беларуски военни учения, чийто сценарий беше оценен като "агресивен" от Варшава и предизвика тревога сред страните от НАТО броени дни след безпрецедентното навлизане на руски дронове на полска територия.

Вследствие на пълното затваряне на границата целият железопътен и автомобилен трафик по нея беше спрян, а значителна част от китайските сухопътни товари, предназначени за ЕС, преминава оттам, по-специално през големия железопътен възел Малашевиче.

"Китайската страна получи цялата информация по този въпрос. Всички причини, довели до такова решение, също бяха представени", каза днес пред медиите говорителят на  министерството след срещата на Ван И и Шикорски.

"Това не е решение, целящо да нанесе удар на някой от партньорите, които превозват стоки", но "в момента в Беларус се провеждат военни учения с много агресивен сценарий", а Полша е постоянно изложена на хибридни атаки по източните си граници, отбеляза той.

"Логиката на сигурността в нашия регион взема превес над тази на търговията. Трудно е да се осъществява свободна търговия, когато границата не е сигурна", допълни говорителят.

Ван И пристигна в понеделник в Полша, след като посети Австрия и Словения, на фона на задънена улица в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, припомня АФП.

/ДИ/

