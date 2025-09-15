Южнокорейският външен министър ще е на посещение в Китай на 17 и 18 септември

Министърът на външните работи на Южна Корея Чо Хюн ще е на посещение в Китай на 17 и 18 септември, съобщи южнокорейското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

В съобщението на ведомството се казва още, че корейският външен министър ще се срещне с китайския си колега Ван И, за да бъдат обсъдени различни въпроси, включително предстоящото посещение на китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея идния месец.

Висши южнокорейски представители поканиха Си и американския президент Доналд Тръмп на срещата на върха на Форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в южнокорейския град Кьонджу на 31 октомври.

Южнокорейският президент И Дже-мьон предложи на Тръмп да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на визитата му в региона, напомня Ройтерс.

Си Цзинпин и Ким Чен-ун бяха заедно на военния парад в Пекин, посветен на края на Втората световна война, и проведоха двустранна срещи за първи път от шест години.

Южна Корея призовава Пекин да играе конструктивна роля в привличането на Северна Корея към диалог за ядрената ѝ програма, отбелязва Ройтерс.