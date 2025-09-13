Ким Чен-ун заяви, че Северна Корея ще представи ядрената си политика на предстоящо партийно събрание

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че страната ще представи политиката си за съвместно развитие на ядрените оръжия и конвенционалната военна мощ по време на предстоящо ключово събрание на управляващата Корейска трудова партия, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната медия на страната ЦТАК.

По време на инспекция на центрове за изследване на оръжия Ким е заявил, че „9-ият конгрес на Корейската трудова партия ще представи политика за едновременно насърчаване на изграждането на ядрени и конвенционални въоръжени сили в областта на изграждането на националната отбрана“, съобщи ЦТАК.

Ким също така е наблюдавал стрелково учение на севернокорейските военни и е инспектирал строителна площадка на болница, съобщи ЦТАК.

Ройтерс отбелязва, че вътрешнополитическата активност на Ким следва посещението му в Пекин по-рано този месец за най-голямото му международно многостранно събитие и срещи с лидери като китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин.

Междувременно, коментар на ЦТАК разкритикува планираното за следващата седмица военно учение, организирано от САЩ и Южна Корея, наричайки го „ядрено“ и заявявайки, че то оправдава засилването на ядрената позиция на Северна Корея.