Севернокорейският лидер Ким Чен-ун проследи изпитанията на дронове, съобщи държавна медия
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун наблюдава изпитание на нов ракетен двигател, 8 септември 2025 г. Снимка, разпространена от севернокорейското правителство/КЦТА чрез АП
Пхенян/Сеул,  
19.09.2025 04:12
Ръководителят на Северна Корея Ким Чен-ун наблюдава вчера изпитанията на дронове и нареди възможностите им да бъдат увеличени с помощта на изкуствен интелект, съобщи севернокорейската информационна агенция КЦТА.

Ким присъства на изпитания на дронове камикадзе с технология за изкуствен интелект през март. Вчера той е изразил задоволство от резултатите от тестовете на севернокорейския тактически безпилотен щурмови апарат "Кумсонг" и на безпилотен стратегически разузнавателен самолет, като е одобрил план за по-нататъшно разширяване на възможностите на този вид летателни апарати, отбеляза КЦТА.

Вчера Ким е инспектирал също изграждането на голяма оранжерийна ферма в град Синъйджу, на границата с Китай, допълни държавната осведомителна агенция.

