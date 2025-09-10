Ким Чен-ун поздрави севернокорейските войски в чужбина по повод деня на основаването на Северна Корея

site.btaКим Чен-ун поздрави севернокорейските войски в чужбина по повод деня на основаването на Северна Корея
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун поздрави вчера севернокорейските войски и хората в чужбина, изтъквайки сигурната позиция на страната в реч по повод деня на основаването на Северна Корея, предаде агенция КЦТА.
"Отправям топъл боен поздрав към генералите, военните офицери и военнослужещите, разположени в чужбина за военни операции", каза Ким в речта си, цитирана от държавната новинарска агенция.
"Сега никой не може да накърни абсолютния статут и сигурността на нашата страна с нищо, а силният поток на процъфтяващата епоха, създадена от ръцете ни, не може да бъде преобърнат от никаква сила", заяви севернокорейският лидер.
Северна Корея отпразнува вчера деня на основаването си, 9 септември, с масови танци и фойерверки, отбелязва Ройтерс.
/СХТ/
