Ким Чен-ун поздрави севернокорейските войски в чужбина по повод деня на основаването на Северна Корея

Светослав Танчев
Севернокорейски младежи и студенти танцуват по време на празненствата по повод деня на основаването на Северна Корея в Пхенян. Снимка: AP/Cha Song Ho
Пхенян,  
10.09.2025 01:32
 (БТА)

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун поздрави вчера севернокорейските войски и хората в чужбина, изтъквайки сигурната позиция на страната в реч по повод деня на основаването на Северна Корея, предаде агенция КЦТА.

"Отправям топъл боен поздрав към генералите, военните офицери и военнослужещите, разположени в чужбина за военни операции", каза Ким в речта си, цитирана от държавната новинарска агенция.

"Сега никой не може да накърни абсолютния статут и сигурността на нашата страна с нищо, а силният поток на процъфтяващата епоха, създадена от ръцете ни, не може да бъде преобърнат от никаква сила", заяви севернокорейският лидер.

Северна Корея отпразнува вчера деня на основаването си, 9 септември, с масови танци и фойерверки, отбелязва Ройтерс.

/СХТ/

