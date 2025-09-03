Подробно търсене

ОБНОВЕНА Путин и Ким Чен-ун проведоха разговори след военния парад в Пекин

Николай Станоев
Путин и Ким Чен-ун проведоха разговори след военния парад в Пекин
Путин и Ким Чен-ун проведоха разговори след военния парад в Пекин
Руският президент Владимир Путин и севернокорейският държавен ръководител Ким Чен-ун разговарят в китайската държавна резиденция "Дяоюйтай" в Пекин, 3 септември 2025 г. Снимка: Александър Казаков/Спутник/Кремълски пул чрез АП
Пекин,  
03.09.2025 09:32 | ОБНОВЕНА 03.09.2025 11:33
 (БТА)
Етикети

Руският президент Владимир Путин и севернокорейският държавен ръководител Ким Чен-ун проведоха разговори след края на военния парад в Пекин днес, предадоха световните агенции.

Путин и Ким бяха основните чуждестранни гости на събитието по случай 80-ата годишнина от победата срещу милитаристична Япония, на което по данни на Асошиейтед прес са присъствали общо 26 чуждестранни лидери.

Руският президент и севернокорейският ръководител отпътуваха заедно с официалния автомобил на Путин за преговорите, отбелязва Ройтерс, като се позова на публикация на Кремъл в "Телеграм".

В началото на срещата, която се състоя в държавната резиденция в Пекин "Дяоюйтай", Путин благодари на Ким за приноса на Северна Корея в "борбата с неонацизма", съобщи ТАСС.

Той имаше предвид помощта, оказана от севернокорейската армия за изтласкване на украинските войници, нахлули в руската Курска област през август миналата година.

"По ваша инициатива, както е добре известно, специалните ви части участваха в освобождението на Курска област. Вашите войници се сражаваха смело и героично", обърна се руският президент към севернокорейския лидер.

"Бих искал да отбележа, че никога няма да забравим жертвите, които понесоха въоръжените ви сили и семействата на вашите военнослужещи. От името на руския народ бих искал да ви благодаря за участието ви в съвместната борба", каза още Путин на Ким.

Готов съм да направя "всичко, което мога, за да помогна" на Русия, заяви в отговор севернокорейският лидер, цитиран от държавната новинарска агенция КЦТА.

Той отбеляза, че сътрудничеството между Пхенян и Москва се е увеличило значително, след като те подписаха през юни миналата година споразумение за партньорство.

Срещата продължи два часа и половина, съобщи ТАСС.

Руският президент и севернокорейският лидер първо разговаряха в присъствието на делегации на страните си в продължение на над един час и половина, след което продължиха дискусиите си на четири очи.

Путин покани Ким да посети Русия, съобщиха от Кремъл.

В отговор севернокорейският лидер обеща да се срещне отново с руския президент в скоро време.

След края на срещата Путин изпрати лично Ким до неговия луксозен автомобил, паркиран пред главния вход на резиденцията. Двамата се ръкуваха и прегърнаха, преди севернокорейският лидер да отпътува.

Ройтерс определя първото известно посещение на Ким в Китай след края на пандемията от ковид като голям дипломатически успех за него.

Лидерите на Китай, Северна Корея и Русия се събраха на едно място за първи път от началото на Студената война (тогава на Съветския съюз - бел. ред.).

 

 

/НС/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

03.09.2025 11:20

Кремъл заяви, че Владимир Путин не заговорничи със Си Цзинпин и Ким Чен-ун срещу САЩ

Кремъл заяви, че руският президент Владимир Путин не заговорничи с китайския си колега Си Цзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун срещу САЩ, и предположи, че коментар в този дух на американския президент Доналд Тръмп може да е бил ироничен, съобщи Ройтерс.
03.09.2025 08:51

Днешният военен парад в Пекин по случай края на Втората световна война е водеща тема в западния печат

Честванията в Китай по случай края на Втората световна война и присъствието там на руския президент Владимир Путин и други чуждестранни лидери са основна тема в западния печат днес.
02.09.2025 20:03

Си проведе среща с Путин, а Ким Чен-ун бе посрещнат от висши китайски представители, преди утрешния военен парад в Пекин

Китайският президент Си Цзинпин събра за първи път в Пекин своя руски колега Владимир Путин и севернокорейския държавен ръководител Ким Чен-ун, предаде Ройтерс.
02.09.2025 10:32

Около 2000 севернокорейски войници са загинали в руско-украинския конфликт, според данни на южнокорейското разузнаване

Около 2000 севернокорейски войници са били убити в руско-украинския конфликт, заяви южнокорейският депутат И Сон-куон, цитирайки данни на южнокорейската национална разузнавателна служба, предаде Франс прес. През април разузнаването "оценяваше броя
10.07.2025 12:56

Русия и Китай не помогнаха решително на Иран по време на войната с Израел, но се опитват да стабилизират властта в Техеран

Русия и Китай не помогнаха решително на Иран по време на войната с Израел и ударите, нанесени от САЩ, миналия месец, но поддържат сътрудничество с него в опит да стабилизират властта в Техеран. Заедно със Северна Корея, тези три източни сили изградиха своеобразна хлабава ос, чиято основна цел е да оспори глобалната доминация на Запада начело със Съединените щати. В същото време не може да се говори за класически военен съюз от типа на НАТО, със задължения за взаимопомощ при нападение.
20.08.2024 13:54

Русия, Китай, Северна Корея и Иран си сътрудничат конюнктурно, но трудно може да се говори за антизападен съюз

В последно време се чуват все повече предупреждения от страна на представители на САЩ и други западни държави за заплахата, която представлява т. нар. Ос на злото. Русия, Китай, Северна Корея и Иран наистина си сътрудничат конюнктурно и в конкретни ситуации, но трудно може да се говори за единен антизападен съюз. Оспорването на глобалната доминация на Запада от страна на големите източни сили обаче е факт. Това е тенденция, която се откроява все по-отчетливо през последните години. Геополитическото противопоставяне, което тлееше от повече от едно десетилетие, се засили, за да се стигне до руската пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г., поставила началото на нещо, доскоро смятано за немислимо - първата голяма война в Европа от близо осем десетилетия.
26.09.2022 02:26

Новата севернокорейска ядрена доктрина отразява световна тенденция

Заричането на севернокорейския държавен ръководител Ким Чен-ун, че страната му никога няма да се откаже от своя ядрен арсенал, и вписването в закон на доктрина за "превантивен удар" отразяват една тревожна световна тенденция във връзка с ядрените оръжия, отбелязва Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:04 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация