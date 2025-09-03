Над 25 световни лидери присъстваха на военния парад в Китай

Лидерите на повече от 25 държави, предимно от Азия и Европа, присъстваха на огромния военен парад в Пекин по случай 80-ата годишнина от края на Втората световна война, предаде Ройтерс.

Руският президент Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун бяха почетни гости на парада и стояха редом до домакина - китайския президент Си Цзинпин.

Ройтерс публикува списъка с останалите държавни и правителствени ръководители, присъствали на знаковото събитие. Сред тях бяха сръбският президент Александър Вучич, словашкият премиер Роберт Фицо, президентът на Беларус Александър Лукашенко, министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф, азербайджанският президент Илхам Алиев, арменският премиер Никол Пашинян. Присъстваха още държавните или правителствените ръководители на Камбоджа, Куба, Виетнам, Индонезия, Иран, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Лаос, Малайзия, Малдивите, Монголия, Мианма, Непал, Конго и Зимбабве.

Асошиейтед прес отбелязва, че събитието в Пекин е събрало лидерите на 26 чужди държави.

Парадът се състоя в момент, когато китайският президент се опитва да представи страната си като пазител на един нов международен ред след края на американската доминация, отбелязва Ройтерс.