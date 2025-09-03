Подробно търсене
СПРАВКА

Какви оръжия показа Китай на военния си парад?

Божидар Захариев
Какви оръжия показа Китай на военния си парад?
Какви оръжия показа Китай на военния си парад?
Бойна техника преминава по площад "Тянанмън" по време на днешния военен парад в Пекин, 3 септември 2025 г. - снимка: AP/Andy Wong
Пекин,  
03.09.2025 09:54
 (БТА)

Китайският президент Си Цзинпин взе участие в грандиозен военен парад днес в Пекин, посветен на 80-ата годишнина от края на Втората световна война, отбелязва Ройтерс и дава справка за оръжията, показани от Китай на събитието.

Ракети

Китай показа ракети, способни да носят ядрени бойни глави, които могат да бъдат изстрелвани от морето, сушата и въздуха - това е първият път, когато Пекин показва своята ядрена "триада".

Сред тези ракети бяха въздушно базираните ракети с голям обсег "Цзинлей-1", междуконтиненталните ракети, които се изстрелват от подводници, "Цзюлан-3" и наземно базираните междуконтинентални ракети "Дунфън-61" (ДФ-61) и "Дунфън-31" - стратегически оръжия, които гарантират суверенитета и достойнството на Китай, отбелязва китайската новинарска агенция Синхуа.

"Дунфън-5С" (ДФ-5С), която бе показана днес, е най-новото достижение на китайска ракетна програма, стартирала през 70-те години на миналия век.

На парада бяха показани противокорабни хиперзвукови ракети, които в миналото Китай тества по симулации на американски самолетоносачи. Сред тези ракети са "Инцзи-19", "Инцзи-17" и "Инцзи-20".

Бяха демонстрирани също крилати ракети - "Чанцзян-20А", "Инцзи-18С", "Чанцзян-1000", и други хиперзвукови ракети като "Инцзи-21", "Дунфън-17" и "Дунфън-26Д".

Лазерни оръжия

Китай разработва лазерни оръжия като защита срещу атаки с дронове. Пълният спектър на системите за борба с дронове, който беше показан на парада, включва реактивна система за залпов огън срещу дронове, високоенергийни лазерни оръжия и мощни микровълнови оръжия.

Китайски държавни медии окачествиха тези оръжия като "триада" във въоръженията за борба с дронове.

Дронове

Китай показа дронове, които могат да действат в подводни условия и във въздуха, включващи дронове, които може да бъдат използвани за разузнаване и за поразяване на цели. Също така показа безпилотни хеликоптери, които са проектирани да бъдат пускани от кораби.

Морско базираните системи включват подводници, кораби и система за поставяне на мини.

/НС/

Свързани новини

03.09.2025 09:11

Президентът на Тайван разкритикува култа към личността на силните лидери на фона на военния парад в Пекин

Президентът на Тайван Уилям Лай разкритикува култа към личността на силните лидери и мрежите на тайната полиция на фона на военния парад в Пекин по случай края на Втората световна война и капитулацията на Япония, на който китайският президент Си Цзинпин бе редом до руския си колега Владимир Путин и севернокорейския ръководител Ким Чен-ун, предаде Ройтерс.
03.09.2025 08:51

Днешният военен парад в Пекин по случай края на Втората световна война е водеща тема в западния печат

Честванията в Китай по случай края на Втората световна война и присъствието там на руския президент Владимир Путин и други чуждестранни лидери са основна тема в западния печат днес.
03.09.2025 06:35

Китайският президент, заобиколен от Путин и Ким, прие в Пекин военния парад по случай края на Втората световна война

Китайският президент Си Цзинпин предупреди, че светът е изправен пред избор между мир или война, откривайки най-големия военен парад в историята на страната си, обграден от руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предаде
02.09.2025 20:03

Си проведе среща с Путин, а Ким Чен-ун бе посрещнат от висши китайски представители, преди утрешния военен парад в Пекин

Китайският президент Си Цзинпин събра за първи път в Пекин своя руски колега Владимир Путин и севернокорейския държавен ръководител Ким Чен-ун, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:32 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация