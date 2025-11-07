Китай прие на въоръжение нов самолетоносач. Плавателният съд ще се казва "Фуцзян", а спускането му на вода стана на официална церемония в южната провинция Хайнан в присъствието на президента Си Цзинпин, съобщи Синхуа.

По време на събитието Си, който е генерален секретар на ЦК на Китайската комунистическа партия (ККП) и председател на Централната военна комисия (комисията на ККП, контролираща въоръжените сили), се качи на самолетоносача, за да направи инспекция на новия боен плавателен съд.

Церемонията по издигнато на флага на "Фуцзян" се състоя във военноморската база в град Саня, с което той бе приет на въоръжение във военноморските сили на Китай.

Строителството на кораба започна през юни 2022 г. Той е първият китайски самолетоносач с електромагнитни катапулти за излитане на самолетите от палубната му авиация, отбелязва Синхуа.

ИМЕ, СВЪРЗАНО С ТАЙВАН

Новият военен плавателен съд бе спуснат на вода след месеци на пробни плавания. Той е кръстен на южната китайска провинция Фуцзян, която се намира точно срещу Тайван, от другата страна на Тайванския проток, отбелязва Ройтерс.

Самолетоносачът е общо трети в състава на военноморските сили на Китай и първи изцяло проектиран в Китай.

Другите два, "Шандун" и "Ляонин", са построени по руски дизайн.

НОВИ БОЙНИ СПОСОБНОСТИ

"Фуцзян" ще може да носи много повече и много по-тежко въоръжени изтребители в сравнение с "Ляонин" и "Шандун", а това, както и фактът, че разполага с плоска палуба и електромагнитни катапулти за разлика от другите два, които са по-малки и използват рампи за излитането на самолетите, потенциално го прави далеч по-мощен и опасен, отбелязва Ройтерс.

По време на изпитанията, преди корабът да бъде официално приет на въоръжение, китайските ВМС представиха нова версия на стелт изтребителя "Шънян J-35", предназначена за самолетоносачи, а също и разузнавателни "Сян KJ-600" и нова модификация на изтребителите "Шънян J-15".

Според военни аташета и анализатори в региона това, за което те ще следят сега, е колко бързо "Фуцзян" ще успее да стане боеспособен, което ще се разбере чрез наблюдение на летателните операции от борда му, и доколко бързо ще успее да се интегрира с другите елементи от бойния флот на Китай и да извършва съвместни операции заедно с други кораби и подводници, отбелязва Ройтерс.