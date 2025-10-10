Подробно търсене
Тайван ще изгради многослойна отбранителна система за противодействие на китайската заплаха

Пламен Йотински
Президентът на Тайван Лай Чин-те поздравява тълпата пред сградата на президентството послучай националния празник на страната. Снимка: AP/Chiang Ying-ying
Тайпе,  
10.10.2025 06:35
 (БТА)

Президентът на Тайван Лай Чин-те обяви днес, че правителството ще изгради системата за противовъздушна отбрана "Т-Купол"за осигуряване на многослойна защита срещу вражески заплахи и призова Китай да се откаже от употребата на сила за завладяване на Тайван, предаде Ройтерс.

Демократично управляваният Тайван е изправен пред засилен военен и политически натиск от страна на Китай, който разглежда острова като своя територия, въпреки силните възражения на правителството в Тайпе.

Тайван увеличава разходите си за отбрана и модернизира въоръжените си сили, но е изправен пред Китай, който разполага с много по-голяма армия и добавя към арсенала си нови модерни оръжия като стелт изтребители, самолетоносачи и огромно разнообразие от ракети. 

В речта си по повод националния празник Лай заяви, че Тайван е решен да увеличи разходите за отбрана и в края на тази година ще предложи специален бюджет за военни разходи, показвайки решимостта на правителството да защити острова.

"Увеличаването на разходите за отбрана има цел; то е ясна необходимост за противодействие на вражеските заплахи и движеща сила за развитието на нашата отбранителна промишленост", заяви той.

"Ще ускорим изграждането на "Т-Купол", ще създадем строга система за противовъздушна отбрана в Тайван с многослойна отбрана, високо ниво на откриване и ефективно прехващане и ще изтъчем мрежа за безопасност за Тайван, за да защитим живота и имуществото на гражданите", заяви Лай под аплодисментите на тълпата.

Той добави, че Китай трябва да се откаже от използването на сила или принуда, за да промени статуквото в Тайванския пролив. 

От Пекин не последва незабавна реакция на речта му, посочва Ройтерс.

Китай нарича Лай "сепаратист" и е отхвърлил предложенията му за преговори.

/ПЙ/

