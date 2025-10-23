Подробно търсене

Китайското правителство използва религиозни дейности, за да очарова тайванците, казва тайванска организация

Пламен Йотински
Китайското правителство използва религиозни дейности, за да очарова тайванците, казва тайванска организация
Китайското правителство използва религиозни дейности, за да очарова тайванците, казва тайванска организация
Посетители се снимат на фона на Храма на небето в Пекин. Снимка: AP/Andy Wong
Тайпе/Пекин,  
23.10.2025 11:09
 (БТА)

Над 10 хиляди тайванци са участвали миналата година в религиозни дейности в Китай с помощта на китайското правителство, съобщава тайванската гражданска Организация за изследване на информационните операции, цитирана от Ройтерс.

Тайванското ръководство възприема това като част от китайска кампания за спечелване на сърцата и умовете на тайванците.

Китай, който възприема самоуправляващия се Тайван като своя територия, от дълго време използва смесен подход, като редува прояви на доброжелателност с почти всекидневни военни учения близо до острова. Същевременно, Пекин се опитва да повлия на тези тайванци, които възприема като склонни да приемат посланието му.

Тайванското ръководство казва, че Тайван е суверенна страна.

Миналата година 10 496 тайванци са взели участие в повече от 110 пътувания с религиозен елемент в Китай, които са били финансирани или организирани от китайските власти, се казва в проучване на Организацията за изследване на информационните операции, което бе публикувано вчера.

Китайската служба по въпросите на Тайван засега не е откликнала на молба на Ройтерс за коментар.

Представители на тайванските сили за сигурност изразяват опасения във връзка с използването на религиозните дейности, които са изключително важни за тайванците.

"Китайската комунистическа партия продължава да използва религиозния обмен като прикритие за политическа пропаганда", се казва в проучването на тайванската организация.

/БЗ/

Свързани новини

14.10.2025 15:16

Тайван сигнализира за нарастващи китайски кибератаки и предупреди за онлайн армия от тролове

Китайските кибератаки срещу правителствените ведомства на Тайван са се увеличили със 17% тази година в сравнение с 2024 г., достигайки средно 2,8 милиона на ден, показват данни на тайванското Бюро за национална сигурност, предаде Ройтерс. Бюрото
10.10.2025 06:35

Тайван ще изгради многослойна отбранителна система за противодействие на китайската заплаха

Президентът на Тайван Лай Чин-те обяви днес, че правителството ще изгради системата за противовъздушна отбрана "Т-Купол"за осигуряване на многослойна защита срещу вражески заплахи и призова Китай да се откаже от употребата на сила за завладяване на Тайван.
09.10.2025 06:58

Доклад на тайванското министерство на отбраната предупреждава за засилване на заплахите от страна на Китай

Китай все по-често предприема военни действия около Тайван и разработва ново оборудване, за да усъвършенства нападателните си възможности, пише в публикуван днес доклад на тайванското министерство на отбраната, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:23 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация