Китайското правителство използва религиозни дейности, за да очарова тайванците, казва тайванска организация

Над 10 хиляди тайванци са участвали миналата година в религиозни дейности в Китай с помощта на китайското правителство, съобщава тайванската гражданска Организация за изследване на информационните операции, цитирана от Ройтерс.

Тайванското ръководство възприема това като част от китайска кампания за спечелване на сърцата и умовете на тайванците.

Китай, който възприема самоуправляващия се Тайван като своя територия, от дълго време използва смесен подход, като редува прояви на доброжелателност с почти всекидневни военни учения близо до острова. Същевременно, Пекин се опитва да повлия на тези тайванци, които възприема като склонни да приемат посланието му.

Тайванското ръководство казва, че Тайван е суверенна страна.

Миналата година 10 496 тайванци са взели участие в повече от 110 пътувания с религиозен елемент в Китай, които са били финансирани или организирани от китайските власти, се казва в проучване на Организацията за изследване на информационните операции, което бе публикувано вчера.

Китайската служба по въпросите на Тайван засега не е откликнала на молба на Ройтерс за коментар.

Представители на тайванските сили за сигурност изразяват опасения във връзка с използването на религиозните дейности, които са изключително важни за тайванците.

"Китайската комунистическа партия продължава да използва религиозния обмен като прикритие за политическа пропаганда", се казва в проучването на тайванската организация.