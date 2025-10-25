Подробно търсене

"Мирно обединение" с Тайван е най-добрият път напред, каза висш китайски представител

Пламен Йотински
Ван Хунин, член на Политбюро на Комунистическата партия на Китай, отговарящ за отношенията с Тайван. Снимка: AP/Ng Han Guan
Пекин,  
25.10.2025 17:38
 (БТА)

Висш китайски представител - четвъртият по ранг в страната  - заяви днес, че постигането на обединение с Тайван с мирни средства е най-добрият вариант за народа, предаде Синхуа.

Ван Хунин, член на Политбюро на Комунистическата партия, отговарящ за отношенията с Тайван, заяви това по време на събитие в Пекин по повод 80-годишнината от "връщането" на острова под китайско управление.

Китай ще поеме водещата роля в споделянето на плодовете от своето развитие и напредък с народа на Тайван, заяви той в Голямата зала на народа в Пекин, цитиран от тайванската Централна новинарска агенция (ЦНА).

Съветът по въпросите на континентален Тайван заяви, че Китай повтаря "същото старо послание" и че истинската цел на Китай е да "анексира" Тайван.

"Опитът на Хонконг също показа, че принципът "една страна, две системи" в крайна сметка се свежда до авторитарно управление от страна на Китайската комунистическа партия", заяви съветът. Така наречените перспективи за развитие при "обединение" не представляват никакъв интерес за народа на Тайван, допълни той.

Правителството на Тайван не отбелязва официално събитието, а вместо това празнува годишнината от битката при Гунинтоу, когато комунистическите сили се опитаха и не успяха да нахлуят на остров Кинмън, който и до днес се държи от Тайпе.

"Надяваме се да продължим да бъдем надежден партньор по сигурността на нашите съюзници и заедно да изградим силна линия на отбрана, за да защитим ценностите на свободата и демокрацията", написа днес президентът Лай Чин-те на страницата си във "Фейсбук" по повод тази годишнина.

Китай и демократично управляваният Тайван, който Пекин смята за своя територия, влизаха многократно в конфронтация през тази година поради различното си тълкуване на 80-годишнината от края на Втората световна война, посочва Ройтерс.

Тайван е японска колония от 1895 до 1945 г., когато е предаден на правителството на Република Китай. През 1949 г. правителството бяга на острова след като губи гражданската война с комунистите на Мао Дзедун. Република Китай остава официалното име на Тайван.

Правителството на Тайван отхвърля териториалните претенции на Пекин, заявявайки, че единствено жителите на острова могат да решават своето бъдеще.

/ДИ/

