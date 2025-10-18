Основната опозиционна партия в Тайван избра нов ръководител

Основната опозиционна партия на Тайван – "Гоминдан" избра днес за свой нов председател Чен Ли-вун по време на вътрешни избори, помрачени от обвинения за китайска намеса, предаде Асошиейтед прес.

Реформистката Чен, единствената жена кандидат, победи бившия кмет на Тайпе Хау Лун-бин и четирима други конкуренти, като ще поведе от следващия месец приятелски настроената към Китай партия. Националистите от "Гоминдан" поддържат силно политическо влияние в Тайван, въпреки загубата на три последователни президентски избора от клонящата към независимост на острова управляваща Демократична прогресивна партия.

АП отбелязва, че Чен би могла да повлияе на отношенията между Тайпе и Пекин, както и други ключови вътрешни и международни политически въпроси.

По време на кампанията си тя обеща да превърне "Гоминдан" от "овце" в "лъвове", надявайки се, че партията може да си възвърне подкрепата сред младежите.

Пекин, който приема Тайван за своя отцепническа територия, има особено обтегнати отношения с президента Уилям Лай, когото обвинява в сепаратистки настроения. Той заплаши да използва сила, за да постави Тайван под свой контрол, ако е необходимо, като все повече мобилизира военен, дипломатически и икономически натиск в опит да подкопае администрацията му.

Традиционно "Гоминдан" поддържа по-топли връзки с Пекин, приемайки ги за значими за стабилността и икономиката на островната демокрация.

През последната седмица, Джау Шо-кон, поддръжник на Хау в партията, твърдеше, че Китай е замесен в организирана намеса, цитирайки видеоклипове, атакуващи Хау и подкрепящи Чен в социалните мрежи.

В отговор на твърденията за чуждестранна намеса, Чен призова за единство на партията и предупреди да не се допускат вътрешни разделения, заявявайки, че това единствено ще навреди на "Гоминдан" и ще позволи на други партии да се възползват от разделенията.

Чен Бинхуа, говорител на китайската служба по въпросите на Тайван, заяви в сряда, че изборите са вътрешна работа на партията.