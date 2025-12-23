Журналисти и граждани се събраха на протест пред редакцията на Би Ти Ви, за да защитят свободата на словото

Журналисти и граждани се събраха на протест пред редакцията на Би Ти Ви тази сутрин с искания да защитят свободата на словото, както и правото на журналистите да задават въпроси, а не просто да приемат нареждания. Протестът се организира от Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ - България), които посочват, че протестът е професионален, а не политически.

Мария Цънцарова работеше под натиск и залагаше себе си всеки ден. Нейната работа в сутрешния блок на Би Ти Ви беше образцова. Това каза пред БТА телевизионният водещ и журналист Лора Крумова.

Поводът за протеста е съобщение на Би Ти Ви, в което се посочва, че медията няма да се поддаде на външен натиск и стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията с журналистката Мария Цънцарова.

„Има ситуации, в които не трябва да стоим безучастни и не трябва да се случват подобни събития като с Мария поединично. Ние през годините обръгнахме да бъдат отстрелвани журналисти. За последните 30 години това до такава степен се е случвало, че вече не се помнят и случаите, в които е станало. Има десетина души, които са много знакови", каза още Лора Крумова.

По нейни думи „сега сме в ситуация, в която има една нова енергия, която заразява и нас. Ситуацията, която се случва в момента в Би Ти Ви с Мария Цънцарова, е добре установена практика за това как се отстраняват журналисти".

„Чух вече мотиви, че една частна медия може да прави каквото си поиска и да маха когото си поиска. По принцип това е вярно, но когато видиш прессъобщението от медията за това как Мария е нарушавала журналистически стандарти, а на нея са й предложили поне три праймтайма, за да може да ги нарушава в същата телевизия на друго място, на човек му става ясно, че нещо не е както трябва", обясни Крумова.

Тя е на мнение, че „в случая с Мария прозира политика".

„Аз съм тук не само за да изкажа възмущението си, но и за да бъда солидарна с общността ни, която през годините беше разкъсана много удобно. Гилдията ни беше много слаба. Искам да бъда част от процес, в който да оздравим нашата гилдия, защото тя е колкото мразена, толкова и здравословна за съществуването на една демократична държава", отбеляза Крумова.

Тя допълни, че „преди години, когато режеха глави, не се разбираше толкова много какво всъщност се случва. Може би, защото интернет не е бил толкова развит или по някакъв начин процесите по отстраняване на ключови журналисти са ставали на тъмно… Едва след време, след години ставаше ясно какво всъщност се е случило. Сега всичко много бързо лъсва и това е добре".

„Аз познавам Мария Цънцарова, която е изключителен професионалист, от много години и съм наблюдател и свидетел на пътя й, израстването й и се възхищавам на начина, по който работи. Дали ще настъпят промени, дали нещо ще се промени… вероятно не, няма да е днес. Важно е тези, които сега навлизат в журналистиката, да знаят, че има общност, има подкрепа и че най-важната ни задача е да покажем, че имаме гръбнак", каза в обобщение Лора Крумова.

Пред БТА казуса с отстраняването на Мария Цънцарова коментира и журналистът Константин Вълков.

„Аз от Мария Цънцарова се уча всеки ден, наистина всеки ден", каза Вълков.

„Казусът по нейното отстраняване категорично е поругаване на журналистиката, на свободата на словото, на почтеността и на доблестта. Достига много дълбоки нива. Затова аз съм тук днес, съжалявам, че не успях да бъда на миналия протест. Сигурен съм, че ако в телевизията са останали малко съвестни хора, съжаляват за това, което се случи. Най-много ме изнервят разни глупости, че нямало черно-бяло, имало 100 гледни точки... пълни глупости – има една гледна точка, независимо дали за истината или за лъжата", отбеляза Вълков.

Той допълни, че „Мария Цънцарова имаше доблестта да има позиция в журналистиката".

В обобщение Вълков каза: „Нищо не трябва да се променя в журналистиката, Мария Цънцарова трябва да бъде такава, каквато си е. Бъдете като нея".

Мнение пред БТА относно отстраняването на Мария Цънцарова изказа и журналистът Васил Христов.

„Искам да използвам казуса по отстраняването на Мария, за да задам един въпрос – докога ще смятаме, че проблемът на един човек не е проблем на системата, в която работи, или в това, което прави? Проблемът е по-голям от проблема с освобождаването на Мария. Тя е просто един от многото случаи на това проявление в една система, която трябва да променим", каза Христов.

По негови думи „българите не си даваме сметка колко е важно да бъдем журналисти, да има журналистика и тя да е свободна".

„Там, където няма свободна журналистика, няма демокрация и няма свобода. Тук съм, защото искам да живея в държава, в която има всичко това", отбеляза Христов.

„Трябва да се промени моделът. Трябва да започнем да говорим открито за проблема, който съществува, за проблема, че големите национални медии са превзети, в тях няма свобода, властва икономически и политически интерес и това е нещо, с което трябва да се справим. Когато журналистите отсъстват и осъзнаят силата си, това ще се промени", каза в обобщение Васил Христов.