bTV обяви, че се разделя с журналистката Мария Цънцарова; журналистът Стоян Георгиев съобщи, че напуска телевизията

bTV и Мария Цънцарова се разделят, обявиха от bTV Media Group в изявление.

Медията няма да се поддаде на външен натиск и стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията с журналистката, се посочва в съобщението.

За да се разсеят всички неверни твърдения и спекулации в общественото пространство, bTV (Би Ти Ви) се чувства длъжна да изложи всички факти относно ситуацията. През последните няколко месеца Мария Цънцарова нееднократно наруши редица редакционни политики и принципи, посочват от медията.

В изявлението се казва, че Мария Цънцарова многократно си е позволила в ефир да изразява политическите си предпочитания, което е недопустимо и не отговаря на нито един журналистически стандарт. Един от примерите за това е появата в ефир с брандирана чаша с послание, което ясно се асоциира с провеждана в момента политическа кампания. Според вътрешните ни правила лицата на водещи формати носят специфична отговорност да подпомагат балансирането на ангажиментите към свободата на изразяване и безпристрастността, заявиха от bTV Media Group.

Мария Цънцарова си е позволила в ефир да направи множество коментари, с които обвинява прекия си ръководител, че влияе на редакционното съдържание, което е негово право, прерогатив и задължение, а именно да осигури представянето на всички гледни точки, се казва още в изявлението. Посочва се, че "Мария Цънцарова взе сама решение да удължи интервю на гост в сутрешния блок с над 15 минути, поради което емисия „Новини" не бе излъчена в заложеното програмно време, с което направи грубо нарушение на вътрешните правила за работа на медията".

Въпреки тези безпрецедентни нарушения на Стандартите за редакционна работа на CME за безпристрастност, равна отдалеченост от всички политически партии, към които всички журналисти на медията трябва да се придържат, ръководството на Би Ти Ви взе решение да проведе конструктивен диалог с нея, като ѝ предложи друго предаване в праймтайма на телевизията, се посочва в съобщението.

"В рамките на тези дискусии в петък бяха обсъдени множество нови възможности за професионална реализация на Мария Цънцарова в праймтайма на медията: Изцяло нов и разширен обхват на предаването „Защо?, в рамките на който водещият да има възможност да поставя критични въпроси не само към изпълнителната власт, но и към представители на всички власти и институции в страната в праймтайма на телевизията с цел представяне на всички гледни точки - основна мисия и цел на Би Ти Ви. В допълнение, плановете на Би Ти Ви включваха и създаването на собствен дигитален подкаст, с който медията да достигне до нова аудитория и който да бъде воден именно от Цънцарова.

Разговорите за планираното надграждане на основните публицистични предавания на Би Ти Ви с журналисти от редакцията, сред които и Мария Цънцарова, бяха проведени на фона на безпрецедентно разпространение на слухове и неверни твърдения, вкл. от трибуната на Народното събрание, за уволнение на Цънцарова и друг знаков журналист на медията - Златимир Йочев, който е в планирана от месеци коледна ваканция извън страната", заявяват от bTV Media Group (Би Ти Ви Медия Груп).

От Би Ти Ви посочват, че Мария Цънцарова е помолила за отсрочка и медията е уважила нейното решение. "Междувременно Би Ти Ви взе решение да ѝ предложи още един вариант, отново свързан с актуално предаване в най-гледаното време. Още преди тази среща да се състои днес, Мария Цънцарова публикува пост в социалните медии, с който обяви, че е „свалена от ефир". От самото начало Би Ти Ви е подкрепяла професионалното ѝ развитие като журналист, репортер и водещ, включително чрез многократна защита срещу опити за външна намеса или търсене на отговорност за журналистически материали и разследвания", пише в изявлението.

„Изборът на Мария да не изчака директна, добросъвестна дискусия с нас считам за непрофесионално и в пълно нарушение на доверието. Аз лично бях организирал среща с нея за 13:00 ч. днес, за да разрешим ситуацията и да ѝ предложим ясни професионални и редакционни опции, както и път напред. Като главен изпълнителен директор и журналист с международен опит с десетки години опит в бранша, считам решението ѝ да постъпи по друг начин за умишлено отхвърляне на диалога. Нека бъда абсолютно ясен: независимата, обективна журналистика не е просто слоган за нас в Би Ти Ви - тя е основата на всичко, което правим, всеки ден. Всяка форма на активизъм фундаментално подкопава и унищожава достоверността на журналистиката, за която работим всеки ден. Това е граница, която не може да бъде преминавана. Напълно разбираме чувствителността в страната и по-широкия политически контекст в България. Въпреки това, Би Ти Ви няма да съобразява - и никога няма да съобразява - своето новинарско отразяване, за да служи на една единствена политическа гледна точка или програма”, каза Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на Би Ти Ви Медия Груп.

„Справедливата, независима и професионална журналистика се основава на един неотменим принцип: обективност. Това, на което сме свидетели, не е безобидно вътрешно несъгласие, а пряка атака срещу интегритета на нашата редакция и нашата редакционна независимост. Политическият активизъм в медийните платформи на CME е фундаментално несъвместим с нашата мисия и ценности. Ние не толерираме никакви опити - явни или скрити - нашите телевизионни канали да бъдат превърнати в политически инструменти”, заяви Ханс Мар, ръководител на редакционната колегия на CME.

"Би Ти Ви, като утвърдена медийна организация с ясни принципи, стабилна позиция на пазара и дългосрочна визия за развитие, още веднъж заявява, че редакционната ни политика включва балансирано отразяване на актуалните събития и новини, точно представяне на факти, пълна безпристрастност на журналистите, както и забрана за всякакъв тип демонстрации в ефир. При нарушаване на някои от тези правила, медията винаги е действала и ще продължи да го прави незабавно и категорично. Редакционната независимост и стремежът към обективност неизбежно означават, че никой от отразяваните от медията не може да бъде напълно удовлетворен - и това е ясно доказателство за високото професионално ниво на нашите журналисти, редактори, продуценти и качеството на журналистическите ни продукти. За нас водещият критерий не е отношението на политици към медията, а увереността, че Би Ти Ви създава един от най-добрите медийни продукти в България.

В същото време практиката показва, че натискът от политически партии, бизнеси и други организации върху независимите медии през последните години не е изключение. Очакванията им за „удобни“ или обслужващи определени тези медии, са несъвместими с принципите, които Би Ти Ви отстоява, не са били, и няма как да бъдат изпълнени, независимо от натиска, на който медиите са подложени ежедневно", завършва съобщението на Би Ти Ви.

БТА се опита да се свърже по телефона с Мария Цънцарова, за да представи и нейната позиция, но телефонът й е изключен.

„Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим „свалена от ефир", написа водещата на предаването „Тази сутрин" по Би Ти Ви и журналист Мария Цънцарова в своя профил във „Фейсбук" по-рано днес.

„Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: „Ще се видим в понеделник", написа още Цънцарова.

„Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: „Мария е свалена от сутрешния блок", допълва Цънцарова.

Водещ на предаването „Тази сутрин" днес бе Росен Цветков, който обяви, че „през следващите две седмици, заедно с колегата ми Гергана Венкова, ще се редуваме и ще бъдем заедно със зрителите в първите часове на деня".

„Златимир Йочев, който обикновено ви посреща в този час, е в коледна отпуска, която е планирана отдавна. Както обикновено, сутрешният блок ще започва с един час по-късно от обичайното и от 24 декември ще се виждаме от 6:55 до 9:30 ч. В последните дни на декември „Тази сутрин“ ще продължи поредицата интервюта с гости, репортажи и живи включвания от страната. Ще научим кои бяха най-запомнящите се събития за 2025 г. в обзора на изминалата година", каза още Цветков.

В ранния следобед днес журналистът от Би Ти Ви Стоян Георгиев написа във Фейсбук, че "Време е за истинска промяна". "Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път", написа той. Георгиев добави, че неотдавна е завършил курс и вече сертифициран електротехник. "Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електротехник. Това, в което вярвам е почтеността, без значение каква професия имаш. Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепа си към Maria Tsantsarova (Мария Цънцарова), защото тя има цялото ми уважение като проферсионалист и човек", написа журналистът.

Асоциацията на европейските журналисти - България (АЕЖ-България) призова в петък журналистическата общност и гражданите да се присъединят към протест на 19 декември, в знак на солидарност с Мария Цънцарова и водещият Златимир Йочев - водещите на сутрешния блок „Тази сутрин” на Би Ти Ви. Поводът за протеста бе разпространената информация за отстраняването на Мария Цънцарова и вероятно и на нейния колега Златимир Йочев като водещи на сутрешния блок на Би Ти Ви.

По-късно същия ден от Би Ти Ви заявиха: „Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината". От медията добавиха още, че Би Ти Ви води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика.

В петък депутати и лидери на парламентарно представени партии коментираха казуса в социалните медии. „Свободата на словото не е удобство. Тя е риск. И за журналистите, и за политиците. Мария Цънцарова е журналист с характер и собствено мнение. Разговорите при нея са знакови, че силният политик не би трябвало да се страхува от журналистически въпроси. А изводите, че силният политик знае, че удобното мълчание е най-опасно. И именно затова прозрачността е ключова. А доверието – крехко. Затова трябва да получим час по-скоро позицията на медията, за да няма никакви спекулации по темата“, написа във "Фейсбук" Деница Сачева, зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС. „Свободата на словото се защитава с прозрачност и принципи. И най-вече – с куража да задаваш въпроси и с куража да понасяш отговорите“, казва още Сачева.

„Мария Цънцарова е истински журналист. Много ми е било трудно при нея. На всеки политик, редови или лидер, му е много трудно при нея, както и при всеки добър журналист. Не ми е работа да коментирам аз, затова ще се обърна към останалите журналисти. Това е акт, който е насочен към вас. Поредният такъв. И мълчанието в този случай е оценка на този акт. Оценка на това насилие“, написа в социалните медии Елисавета Белобрадова, депутат от ПГ „Продължаваме промяната-Демократична България“. Тя и Сачева коментираха преди Би Ти Ви да излезе с официалната си позиция в петък.

„Цънцарова работи в частна медия и нейно право е да харесва или да не харесва когото си иска, защото работи в частна фирма и нейната работа зависи само от нейните началници. От друга страна, Би Ти Ви може да си позволява да назначава и да уволнява когото си иска и когато си поиска, точно защото е частна фирма и е защитена от законите на България. Тоест, този конфликт е ясен. На Би Ти Ви не ѝ харесва кого харесва Цънцарова и законът ѝ дава право да я уволни, когато си иска", коментира лидерът на "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов.

„Чувам критика, че частна медия можела да прави каквото си иска, но в случая с Би Ти Ви и Мария Цънцарова това не е така по две причини, коментира съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в пост във Фейсбук във връзка с информацията относно отстраняването на Мария Цънцарова от ефир.

Божанов посочва, че първо медиите имат особен статут и за тях важат особени правила, поради важната роля, която имат в обществото. Затова има конституционни гаранции за тяхната свобода, затова има и т.нар. акт за медийна свобода на ЕС, отбеляза той.

Второ, медиите са част от корпоративни групи, които имат вземане-даване с държавата. И когато властта използва финансови ресурси и потоци за определяне кадровата и редакционна политика на една медия, това е проблем, срещу който трябва да се протестира, заяви Божанов.

/ЕМС/