Метеоролози прогнозират първата снежна Коледа в Хърватия от 2010 година

Снимка: БТА/ Владимир Шоков (архив)
Загреб,  
23.12.2025 10:33
Според актуалната прогноза за времето част от Хърватия може би ще посрещне Коледа със сняг, което не се е случвало от 2010 година, съобщава хърватското издание „Индекс“. Снегът може би ще стигне и до Румъния и България.

Промяната във времето започва днес с дъжд, а прогнозата за Бъдни вечер и Коледа е за захлаждане и възможност за снеговалежи в континентална Хърватия. По крайбрежието времето ще остане по-меко, но се очакват превалявания на дъжд.

След седмица на силни циклони над северната част на Атлантическия океан, времето над Европа се променя, пише още изданието. Според прогнозата на Хърватския хидрометеорологичен институт празниците ще донесат и промяна във времето, която ще позволи достигането на по-хладен въздух в Централна Европа и на Балканите, включително в Хърватия. В отделни райони се очаква и сняг.

По-голямата част от декември в Хърватия времето бе меко. Метеограмата за хърватската столица Загреб показва преминаване на хладен фронт през нощта на Бъдни вечер с голяма вероятност за превалявания и снеговалеж в части от Хърватия, Словения и съседните им страни.

Сняг се очаква и в Алпите, както и в райони на България и Румъния, както и в Унгария, Австрия и Южна Германия.

