Синята зона в Бургас няма да се таксува в празнични дни, казаха от общинската администрация

С настъпването на коледните и новогодишни празници синята зона в Бургас ще работи по специален график, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас.

Паркирането в синята зона няма да се таксува в дните от 24-ти до 28 декември включително. В двата работни дни между празниците – 29-и и 30 декември, престоят в зоната ще бъде срещу заплащане.

Безплатно паркиране ще има отново в периода от 31 декември до 4 януари включително, допълниха от общинската администрация.

От Община Бургас призовават шофьорите да се съобразяват с празничния режим и да следят за актуална информация.