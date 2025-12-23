Гръцката железница очаква 23 нови влака до 2027 г.

Железопътният оператор в Гърция „Хеленик Трейн“ (Hellenic Train) и френската индустриална компания „Алстом“ (Alstom) са подписали споразумение за доставката на 23 нови влака, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Изданието отбелязва, че сделката представлява голяма инвестиция в гръцката железопътна мрежа, като доставките се очакват до 2027 г.

Заместник министър-председателят Костис Хадзидакис заяви, че сделката представлява първата поръчка за нови влакове от две десетилетия насам и посочи, че разходите ще бъдат покрити изцяло от италианската държавна железопътна компания (Ferrovie dello Stato), собственик на железопътния оператор на Гърция.

Споразумението има за цел да подкрепи ново начало за железопътния сектор след дългогодишни проблеми, каза Хадзидакис, като добави, че правителството насърчава проекти по оста Атина–Солун, заедно с усъвършенствани системи за безопасност.