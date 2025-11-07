Подробно търсене

Владимир Сахатчиев
Китай прие на въоръжение нов самолетоносач
Китайският самолетоносач "Фуцзян" по време на първото си пробно плаване, 7 май 2024 г. (Ding Ziyu/Xinhua via AP, File)
Саня, Китай,  
07.11.2025 07:45
 (БТА)

Китай прие на въоръжение нов самолетоносач. Плавателният съд ще се казва "Фуцзян" и е кръстен на едноименната провинция, а пускането му на вода стана на официална церемония в южната провинция Хайнан в присъствието на президента Си Цзинпин, съобщи Синхуа.

По време на събитието Си, който е генерален секретар на ЦК на Китайската комунистическа партия (ККП) и председател на Централната военна комисия (комисията на ККП, контролираща въоръжените сили), се качи на самолетоносача, за да направи инспекция на новия боен плавателен съд.

Церемонията по приемането на въоръжение на "Фуцзян" се състоя във военноморската база в град Саня.

Строителството на кораба започна през юни 2022 г. Той е първият китайски самолетоносач с електромагнитни катапулти за излитане на самолетите от палубната му авиация, отбелязва Синхуа.

 

 

/АМ/

