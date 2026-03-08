Подробно търсене

Най-малко двама души загинаха при удар по хотел в центъра на ливанската столица Бейрут

Иво Тасев
Най-малко двама души загинаха при удар по хотел в центъра на ливанската столица Бейрут
Най-малко двама души загинаха при удар по хотел в центъра на ливанската столица Бейрут
Дим се издига над ливанската столица Бейрут след израелски удар, 6 март 2026 г. Снимка: АП/Hussein Malla
Бейрут,  
08.03.2026 02:45
 (БТА)
Етикети

Най-малко двама души загинаха при удар по хотел "Рамада" в центъра на ливанската столица Бейрут, при който е бил поразен апартамент, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на местните сили за сигурност от днес.

Това е първата атака в сърцето на Бейрут, откакто се възобнови въоръженият конфликт между Израел и подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула", посочва световната агенция. 

Няма както подробности, така и реакция от страна на Израел.

Ливан бе въвлечен в обхващащата все повече места в Близкия изток война срещу Иран, започнала със съвместната израелско-американска операция преди 8 дни, обръща внимание Ройтерс. Това се случи в понеделник, след като "Хизбула" изстреля ракети и насочи дронове срещу израелска територия.

Израелската армия отговори с вълна от удари в южната и в източната част на Ливан, както и в околностите на столицата Бейрут.

 

/ИТ/

Свързани новини

08.03.2026 05:56

Израелската армия обяви официално, че е ударила командири на иранските елитни сили "Кудс" в ливанската столица Бейрут

Израелската армия обяви официално, че е нанесла "целеви удар" по висши командири на ливанския клон на елитните сили "Кудс" към иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в столицата на Ливан - Бейрут, предаде ДПА.
08.03.2026 01:21

Осем души бяха убити в Южен Ливан при серия от израелски удари, съобщи ливанското здравно министерство

Осем души са били убити в течение на вчерашния ден в Южен Ливан при серия от израелски удари, предаде Франс прес, позовавайки се на официални данни на ливанското министерство на здравеопазването.
07.03.2026 22:58

Израел ще продължи да нанася удари по Иран с "пълна сила", за да "унищожи режима", обяви израелският премиер Нетаняху

Израел ще продължи да нанася удари по Иран с „пълна сила", за да „унищожи режима“ съгласно „методичен план“, заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху в телевизионно обръщение към нацията, предаде Фрнас прес.
07.03.2026 14:17

Израелският министър на отбраната предупреди Ливан да разоръжи „Хизбула“ или ще плати много висока цена

Израелският министър на отбраната Израел Кац днес предупреди ливанското правителство да разоръжи „Хизбула“ или „ще плати много висока цена“, предаде Ройтерс.
07.03.2026 13:35

Израел проведе неуспешна операция в Източен Ливан за откриване на останките на военен летец, пленен преди 40 години

Специалните израелски части снощи проведоха неуспешна операция в Източен Ливан за връщане на останките на израелския военен летец Рон Арад, пленен по време на въздушна атака в страната през 1986 г., съобщи днес армията в изявление, цитирано от Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:29 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация