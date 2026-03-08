Най-малко двама души загинаха при удар по хотел в центъра на ливанската столица Бейрут

site.btaНай-малко двама души загинаха при удар по хотел в центъра на ливанската столица Бейрут
Най-малко двама души загинаха при удар по хотел "Рамада" в центъра на ливанската столица Бейрут, при който е бил поразен апартамент, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на местните сили за сигурност от днес.
Това е първата атака в сърцето на Бейрут, откакто се възобнови въоръженият конфликт между Израел и подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула", посочва световната агенция.
Няма както подробности, така и реакция от страна на Израел.
Ливан бе въвлечен в обхващащата все повече места в Близкия изток война срещу Иран, започнала със съвместната израелско-американска операция преди 8 дни, обръща внимание Ройтерс. Това се случи в понеделник, след като "Хизбула" изстреля ракети и насочи дронове срещу израелска територия.
Израелската армия отговори с вълна от удари в южната и в източната част на Ливан, както и в околностите на столицата Бейрут.
/ИТ/
