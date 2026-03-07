Младият полузащитник на Марек (Дупница) Християн Джаджаров ще претърпи операция в Института „Пирогов"

Футболистът на Марек (Дупница) Християн Джаджаров ще претърпи операция в Пирогов в следствие на контузията, която получи по време на мача с Миньор Перник, завършил днес 1:1. Хирургическата интервенция ще се състои в понеделник, съобщиха от дупнишкия клуб. 19-годишният халф е със счупена скула и горна челюст след сблъсък с играч на перничани.

По най-бързия начин полузащитникът бе настанен в "Пирогов" със съдействието на президента на клуба Ивайло Паргов. Той и административният директор Иван Ясенов са в непрекъсната връзка със семейството на футболиста, а освен това ръководството на Марек се е погрижило Джаджаров да получи възможно най-доброто лечение и възстановяване.

Джаджаров е юноша на клуба, а през този сезон има 22 мача и 2 гола в първенството на Втора лига.