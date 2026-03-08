Подробно търсене

Иво Тасев
Саудитска Арабия прехвана 8 дрона, навлезли във въздушното ѝ пространство; има ранен от ракетен снаряд в Бахрейн
Мъж върви на фона на стълб от дим, издигащ се от склад в индустриалната зона на град Шарджа, Обединените арабски емирства, след ирански удари в ОАЕ, 1 март 2026 г. Снимка: АП/Altaf Qadri
Рияд,  
08.03.2026 00:59
 (БТА)
Противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия прехвана осем дрона, навлезли във въздушното ѝ пространство, предаде днес саудитската новинарска агенция СПА.

По-рано ДПА съобщи, че Иран е нанесъл нови удари на териториите на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Саудитското министерство на отбраната обяви, че ракета се е забила в необитаем район близо до американска военна база край столицата Рияд. Няма информация за пострадали.

В същото време вътрешното министерство на Бахрейн съобщи, че след падане на ракетен снаряд в столицата Манама има ранен, както и щети в няколко магазина, предаде Ройтерс.

 

07.03.2026 23:58

Иранският външен министър заяви, че е в постоянен контакт със саудитския си колега

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви днес, че поддържа постоянен контакт със саудитския си колега и с още официални представители на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.
07.03.2026 23:20

Зеленски каза, че е разговарял със саудитския престолонаследник

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза днес, че е разговарял със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд за ситуацията в Иран и в Близкия изток и е потвърдил предложението на Киев за помощ за възпирането и неутрализирането на иранските дронове, предаде Ройтерс.
07.03.2026 18:15

Саудитска Арабия и Пакистан обсъждат съвместна отбрана след атаките на Иран

Саудитският министър на отбраната и пакистански военни представители се срещнаха днес, за да обсъдят как най-добре да приложат съвместния отбранителен пакт между двете страни в светлината на ракетните атаки на Иран срещу съседните му държави, предаде ДПА.
07.03.2026 14:17

Президентът на Иран се извини за ударите по съседни страни; атаките срещу тях обаче продължават

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан се извини за атаките срещу страните от региона, докато ирански ракети и безпилотни летателни апарати продължаваха да летят към страните от Залива, което предполага, че политическото ръководство на Техеран не може да упражнява пълен контрол над въоръжените сили на Ислямската република, и отхвърли многократните искания на американския президент Доналд Тръмп за безусловна капитулация, предаде Асошиейтед прес. 

