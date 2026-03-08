Саудитска Арабия прехвана 8 дрона, навлезли във въздушното ѝ пространство; има ранен от ракетен снаряд в Бахрейн

Противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия прехвана осем дрона, навлезли във въздушното ѝ пространство, предаде днес саудитската новинарска агенция СПА.

По-рано ДПА съобщи, че Иран е нанесъл нови удари на териториите на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Саудитското министерство на отбраната обяви, че ракета се е забила в необитаем район близо до американска военна база край столицата Рияд. Няма информация за пострадали.

В същото време вътрешното министерство на Бахрейн съобщи, че след падане на ракетен снаряд в столицата Манама има ранен, както и щети в няколко магазина, предаде Ройтерс.