САЩ официално са признали настоящото правителство на Венецуела за легитимно, каза американският президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че Вашингтон официално е признал настоящото венецуелско правителство, предаде ДПА. Това държавният глава направи в обръщението си към лидери на страни от Латинска Америка и Карибите, събрали се на срещата в американския щат Флорида.

„Радвам се да обявя, че тази седмица официално признахме венецуелското правителство. Всъщност законно го признахме“, каза Тръмп пред лидерите, събрали се, за да сформират нов съюз за сигурност в региона.

Преходното правителство на Венецуела и администрацията на Тръмп наскоро се споразумяха да възобновят дипломатическите отношения между двете страни, припомня ДПА.

След като при американска военна операция на 3 януари бе заловен и отведен в САЩ венецуелският президент Николас Мадуро, за временно изпълняващ длъжността президент бе назначена вицецепрезидентката му Делси Родригес.

Венецуелската опозиция, оглавявана от носителката на Нобеловата награда за мир за 2025 г. Мария Корина Мачадо, не смята правителството на Родригес за легитимно.

Сега Вашингтон твърди, че целта „на работата с правителството на Родригес е постепенно да се даде възможност на венецуелския народ да създаде условия за мирен преход към демократично избрано правителство“, обръща внимание ДПА.