Хандбалистите на Шумен 61 се класираха за полуфиналите турнира за Купата на България за мъже.

В зала “Арена Шумен” възпитаниците на треньорския тандем Никола Карастоянов/Костадин Семерджиев победиха Добруджа с 37:30 (17:15). На полуфинала шуменските хандбалисти ще срещнат отбора на Спартак Варна, който в друг четвъртфинал елиминира Беласица в Петрич с 35:24.

"В първите минути на двубоя превъзхождахме съперника с по-голяма мобилизация и по-бърза игра. Допуснахме подценяване в стрелбите от шестия метър. В момента от отбора отсъстват основни състезатели поради травми. Затова се струпва голяма отговорност върху играчите, които допреди това не са носили такава. В крайна сметка няма кой друг да поеме бремето. Мисля, че те ще се справят с тази задача. Имаме близо три седмици до финала за Купата. Надявам се през това време състезателите, които са контузени, да се възстановят", коментира след срещата Светлозар Начев, президент на ХК „Шумен 61”, цитиран от пресслужбата на клуба.

Треньорът Никола Карастоянов отбеляза, че се радва, че на полуфинала за Купата неудобен съперник като Спартак очаква Шумен и добави, че има огромна критика за пропуските от шестия метър. "За пореден мач имаме много изтървани положения. Само първото полувреме бяха повече от 10, а за второто не смея и да си помисля колко още сме допуснали. Това ми е голямо притеснение. Не съм доволен и от защитата – 30 допуснати гола са много. Като цяло единственото хубаво нещо е, че се класирахме на полуфинал. Радва ме, че там ни очаква Спартак Варна. Когато играеш финална четворка, ако си на на полуфинал с малко по-непретенциозен съперник, после много трудно влизаш във финал. Добра новина е, че Спартак се класира, за да можем още от полуфинала да имаме някакъв заряд в мача и да продължим. И, разбира се, на финала вече да сме влезли в настроение, достойно за тази фаза от турнира", каза треньорът.

Димитър Грозев, голмайстор в четвъртфинала срещу Добруджа, добави, че хандбалистите на Шумен 61 са очаквали този мач да бъде доста труден, тъй като е трябвало да играят в състав, в който не са свикнали. "Въпреки това трябваше да стиснем зъби и да покажем най-доброто от себе си, да покажем колектив. В крайна сметка нямаше да успеем да вземем мача срещу Добруджа, ако не бяхме показали характер и отборен дух. Трябваше да победим, нямахме право на загуба. Головете имат значение, разбира се, за крайния резултат, но не са най-важното. Те са знак именно за отборна игра. Аз предпочитам по-неудобен съперник на полуфинала, какъвто е отборът на Спартак, защото това ще ни помогне да се концентрираме за самия финал", подчерта Грозев.

Както БТА съобщи, Шумен 61 плати висока цена при успеха си срещу „Пирин 64” в шампионата по хандбал. По време на мача се контузиха двама важни играчи за шуменци, коментира треньорът на шуменския отбор Никола Карастоянов, след като ръководеният от него състав спечели гостуването си на Пирин 64 с 34:30 (18:14) в спортния комплекс "Арена Бяла" на 22 февруари в двубой от "А" РХГ.