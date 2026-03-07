Подробно търсене

Израел ще продължи да нанася удари по Иран с "пълна сила", за да "унищожи режима", обяви израелският премиер Нетаняху

Иво Тасев
Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху. Снимка: АП/Gil Cohen Magen
Йерусалим,  
07.03.2026 22:58
 (БТА)
Израел ще продължи да нанася удари по Иран с „пълна сила", за да „унищожи режима“ съгласно „методичен план“, заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху в телевизионно обръщение към нацията, предаде Фрнас прес.

„Ще продължим с пълна сила“, каза Нетаняху в обръщението, в което направи преглед на съвместната военна операция със САЩ срещу Иран, започната миналата събота.

„Имаме методичен план за сваляне на настоящия ирански режим и за постигане на много други цели“, добави той.

„Благодарение на нашите смели пилоти и на американските пилоти ние постигнахме почти пълен контрол над въздушното пространство над Техеран“, отбеляза министър-председателят на Израел.

По думите му, цитирани от Ройтерс, тези бойци на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, които сложат оръжие, няма да бъдат наранени.

"Стоим зад всички държави, атакувани от Иран - много от тях контактуват с нас", обърна внимание той.

Той засегна и въпроса с ливанското шиитско движение "Хизбула". Според него зависи от ливанското правителство споразумението от 2024 година за разоръжаването на "Хизбула" да влезе в действие.

"Ваша отговорносст е да разоръжите "Хизбула". Ако не го направите, резултатът от агресията на "Хизбула" ще представлява бедствени последици за Ливан. Време е да поемете съдбата си в своите собствени ръце. Ние от своя страна ще направим всичко необходимо, за да защитим нашите селища и жители", обърна се задочно Ливан Нетаняху в речта си.

