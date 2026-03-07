Еврейски заселник застреля палестинец на Западния бряг, съобщи палестинското здравно министерство

Еврейски заселник застреля днес 27-годишен палестинец на окупирания Западен бряг, съобщи палестинското здравно министерство, цитирано от Ройтерс.

Палестинецът е бил убит в района на населеното място Масафер Ята, близо до град Хеброн, посочиха министерството и палестинската новинарска агенция УАФА.

Израелската армия отбеляза, че стрелецът е резервист, който е пристигнал на мястото, след като е получил сигнал за конфликт между еврейски заселници и палестинци. Израелската армия обяви, че инцидентът се разследва.

Масафер Ята е едно от селищата, в които палестинците са насилствено прогонвани от еврейски заселници.

При друг инцидент в понеделник двама братя палестинци бяха застреляни от израелец близо до град Наблус на Западния бряг, съобщи палестинското здравно министерство

Израелският вестник "Аарец" информира, че за този инцидент военната полиция разследва резервист от израелската армия.