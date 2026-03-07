Подробно търсене

Еврейски заселник застреля палестинец на Западния бряг, съобщи палестинското здравно министерство

Алексей Маргоевски
Палестинци чакат пред морга, където се намират телата на двамата братя Мохамед и Фахим Момар, убити от еврейски заселници близо до град Наблус, на Западния бряг , 2 март 2026. Снимка: AP/Majdi Mohammed
Рамала,  
07.03.2026 22:50
 (БТА)
Еврейски заселник застреля днес 27-годишен палестинец на окупирания Западен бряг, съобщи палестинското здравно министерство, цитирано от Ройтерс.

Палестинецът е бил убит в района на населеното място Масафер Ята, близо до град Хеброн, посочиха министерството и палестинската новинарска агенция УАФА.

Израелската армия отбеляза, че стрелецът е резервист, който е пристигнал на мястото, след като е получил сигнал за конфликт между еврейски заселници и палестинци. Израелската армия обяви, че инцидентът се разследва.

Масафер Ята е едно от селищата, в които палестинците са насилствено прогонвани от еврейски заселници.

При друг инцидент в понеделник двама братя палестинци бяха застреляни от израелец близо до град Наблус на Западния бряг, съобщи палестинското здравно министерство

Израелският вестник "Аарец" информира, че за този инцидент военната полиция разследва резервист от израелската армия.

17.02.2026 17:09

ТПС: Израел отрече, че планирано разширение на селище край Йерусалим означава анексиране на Западния бряг

Израелски представители отхвърлиха твърденията, че планираното разширяване на селището Адам () северно от Йерусалим представлява разширяване на общинските граници на града, предаде израелската новинарска агенция ТПС. Ръководителят на Регионалния
15.02.2026 17:58

Израелското правителство одобри противоречива нова поземлена политика на Западния бряг

Израелското правителство одобри противоречиво предложение, което улеснява израелските заселници да купуват земя на Западния бряг, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии. Агенцията отбелязва, че според критиците това ще ускори изграждането на
13.02.2026 16:20

ООН защити експертката си по правата на човека в Палестина след нападки от няколко европейски страни

Говорител на ООН по правата на човека изрази опасения във връзка с атаките срещу независими експерти на световната организация, след като няколко европейски правителства разкритикуваха нейния специален докладчик за Палестина Франческа Албанезе и поискаха оставката ѝ, предаде Ройтерс.

Към 00:41 на 08.03.2026 Новините от днес

