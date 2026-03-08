Турция продължава да полага всички усилия за прекратяване на войната в Близкия изток, заяви турският външен министър Хакан Фидан

Подробно търсене

Специално за БТА от Нахиде Дениз
Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан говори на пресконференция след неформалната среща на външните министри от страните от ОТД на 7 март 2026 г. Снимка: Нахиде Дениз, специално за БТА
Истанбул,  
08.03.2026 00:38
 (БТА)
“Израел е възприел стратегията за създаване на нестабилност в целия регион и ние, заедно с нашите приятелски и братски страни, сме възприели политика в полза на мира срещу това отношение на Израел. Днес продължаваме всички дипломатически усилия за прекратяване на войната в Близкия изток”, заяви турският министър на външните работи Хакан Фидан на пресконференция по повод състоялата се вчера в двореца Чъраган сарайъ в Истанбул неформална среща на министрите на външните работи на страните от Организацията на тюркските държави (ОТД). Той беше домакин на събитието.

В срещата в Истанбул участваха външните министри на Азербайджан, която е мандатен председател на ОТД, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан. В рамките на срещата се състояха и двустранни срещи между Фидан и неговите колеги.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган даде прием за гостуващите министри и разговаря с тях.

В изявление пред журналисти  Хакан Фидан подчерта , че въпреки че е в огнен обръч, Турция е запазила мира, сигурността и стабилността. 

„Това не е съвпадение. Резултат е от разумната външна политика, която провеждаме под ръководството на нашия президент (Реджеп Тайип Ердоган)”, отбеляза Фидан.

По думите му нападенията срещу Турция и Азербайджан през седмицата за пореден път са показали колко голяма е опасността, пред която са изправени страните.

„Атакуването на гражданската и на енергийната инфраструктура и енергийната инфраструктура на държави, които не позволяват на други държави да използват въздушното им пространство или да разрешават използването на чужди военни бази в техните граници, не е правилна стратегия", акцентира турският първи дипломат, подчертавайки, че “атаките срещу Катар, Кувейт, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Бахрейн застрашават живота на невинни мирни жители и увеличават вероятността от разширяване на войната”.

В отговор на въпрос за евакуацията на гражданите, блокирани на опасни места поради отмяната на редица полети, Хакан Фидан каза, че Турция организира придвижването с автобуси до Саудитска Арабия и Оман, откъдето има полети.

“Нашите дипломатически представителства зад граница координират действията си. Турските авиолинии също полагат всички усилия и оказват подкрепа, без непременно да се гони печалба. Оказва се помощ освен на нашите граждани, но и на много граждани на други държави, които искат час по-скоро да стигнат до Истанбул, за  да се почувстват в безопасност. Осигурена е денонощна координация както в  Анкара, така и в дипломатическите ни представителства, заяви турският външен министър.

Организацията на тюркските държави е основана през 2009 година. Членки на ОТД са Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, a Туркменистан, Унгария и т. нар. Севернокипърска турска република (СКТР, призната само от Анкара) са със статут на страни наблюдателки. 

В профила си в социалната мрежа ЕНСосиял  Министерството на външните работи  сподели снимки от неформалната среща.

/ИТ/

