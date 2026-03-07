Германски фермери предупреждават, че са изправени пред финансова криза заради рязкото покачване на цените на горивата

Германски земеделски асоциации предупреждават, че войната в Близкия изток започва да се отразява негативно на селскостопанския сектор в страната, тъй като рязко нарастващите цени на торове и горива заплашват жизнеспособността на пролетната сеитба, предаде ДПА.

Фермерите в цяла Германия започнаха полските дейности този месец, но сътресенията на енергийния пазар направиха индустрията особено уязвима. Президентът на Германската асоциация на фермерите Йоахим Руквид заяви, че внезапните скокове на цените на дизела и торовете се случват в критичен момент. „Тези увеличения на разходите са просто непосилни за селското стопанство“, каза Руквид пред ДПА.

Според асоциацията германските ферми консумират до една трета от годишните си нужди от дизел между март и юни.

Президентът на Асоциацията на фермерите в източната провинция Бранденбург Хенрик Вендорф отбеляза, че цените на едро на селскостопанския дизел са се повишили с 25 процента само през последните две седмици. Това представлява увеличение от около 30 евро на 100 литра.

По думите на Вендорф настоящите дневни пазарни нива правят „рентабилността невъзможна“. Той допълни, че много фермери не са защитени от тези колебания, защото не са имали ликвидност, за да натрупат запаси от гориво миналата година.

Конфликтът в Иран продължава да тласка нагоре световните цени на петрола, горивата и природния газ. Тъй като тези разходи се прехвърлят надолу по веригата, се отправят призиви към германския орган за защита на конкуренцията да се намеси, за да регулира резките увеличения на цените.