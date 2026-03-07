Подробно търсене

Германски фермери предупреждават, че са изправени пред финансова криза заради рязкото покачване на цените на горивата

Ивона Величкова
Германски фермери предупреждават, че са изправени пред финансова криза заради рязкото покачване на цените на горивата
Германски фермери предупреждават, че са изправени пред финансова криза заради рязкото покачване на цените на горивата
Снимка: Мехмед Азиз/БТА, архив
Берлин,  
07.03.2026 17:04
 (БТА)

Германски земеделски асоциации предупреждават, че войната в Близкия изток започва да се отразява негативно на селскостопанския сектор в страната, тъй като рязко нарастващите цени на торове и горива заплашват жизнеспособността на пролетната сеитба, предаде ДПА.

Фермерите в цяла Германия започнаха полските дейности този месец, но сътресенията на енергийния пазар направиха индустрията особено уязвима. Президентът на Германската асоциация на фермерите Йоахим Руквид заяви, че внезапните скокове на цените на дизела и торовете се случват в критичен момент. „Тези увеличения на разходите са просто непосилни за селското стопанство“, каза Руквид пред ДПА.

Според асоциацията германските ферми консумират до една трета от годишните си нужди от дизел между март и юни.

Президентът на Асоциацията на фермерите в източната провинция Бранденбург Хенрик Вендорф отбеляза, че цените на едро на селскостопанския дизел са се повишили с 25 процента само през последните две седмици. Това представлява увеличение от около 30 евро на 100 литра.

По думите на Вендорф настоящите дневни пазарни нива правят „рентабилността невъзможна“. Той допълни, че много фермери не са защитени от тези колебания, защото не са имали ликвидност, за да натрупат запаси от гориво миналата година.

Конфликтът в Иран продължава да тласка нагоре световните цени на петрола, горивата и природния газ. Тъй като тези разходи се прехвърлят надолу по веригата, се отправят призиви към германския орган за защита на конкуренцията да се намеси, за да регулира резките увеличения на цените.

/ВЙ/

Свързани новини

06.03.2026 00:00

МОНЦАМЕ: Правителството на Монголия обеща подкрепа за селското стопанство преди началото на земеделския сезон

Министър-председателят на Монголия Занданшатар Гомбожав се срещна вчера с представители на Националния съюз на монголските зърнопроизводители, включително неговия председател, членове на управителния съвет и отделни земеделци, за да обсъдят текущото състояние на сектора и предизвикателствата, пред които той е изправен, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.
01.03.2026 12:17

МЗХ прави икономически прогнози за ефектите от ситуацията в Близкия изток, посочи служебният министър Иван Христанов

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) прави икономически прогнози за ефектите от ситуацията в Близкия изток. Това каза днес служебният министър Иван Христанов в ефира на „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.  „На министерско ниво ние

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:43 на 07.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация