Специално за БТА от Цветана Делибалтова
Австрийските социалдемократи преизбраха Андреас Баблер за свой лидер
Изображение: БТА
Виена,  
07.03.2026 22:11
 (БТА)

На конгрес на Австрийската социалдемократическа партия (АСДП) във Виена днес партийният лидер Андреас Баблер бе преизбран с 81,51 процента от гласовете на 600-те делегати.

Резултатът се оказа по-висок, отколкото бяха очакванията, тъй като политиката на тристранната коалиция, част от която е АСДП, беше подложена на остра вътрешнопартийна критика.  

На предишния конгрес на АСДП през 2023 г. резултатът на Андреас Баблер беше по-висок, тогава той получи 88,8 процента от гласовете на делегатите. 

