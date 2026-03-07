Челси премина през продължения, но отстрани втородивизионния Рексъм и се класира за четвъртфиналите за Купата на Англия

Световният клубен шампион Челси се класира за четвъртфиналите в турнира за Купата на Англия след победа с 4:2 след продължения над втородивизионния Рексъм. Редовното време завърши при 2:2.

Успехът на "сините" на "Рейскорс Граунд" дойде по изключително труден начин, тъй като домакините на два пъти повеждаха, а друг техен гол в продължението бе отменен заради засада, въпреки че в този момент вече бяха с човек по-малко на терена.

Резултатът бе открит в 18-ата минута, когато нападателят на Рексъм Сам Смит надбяга защитниците на Челси и очи в очи с Роберт Санчес не сбърка за 1:0.

Гостите от Лондон изравниха в края на първото полувреме с нелеп автогол. Удар на Алехандро Гарначо бе пресечен от защитник на домакините, но топката уцели техния паднал на земята вратар Артур Оконгво и влезе в мрежата за 1:1.

Рексъм поведе отново в 78-мата минута чрез Калъм Дойл, но четири по-късно 19-годишният бранител Джош Ачеампонг вкара нов гол за Челси за 2:2.

В 88-мата минута Педро Нето можеше да донесе успеха на "сините", но изстрелът му срещна напречната греда над вратата на Оконгво.

В последните секунди на редовното време Рексъм остана с човек по-малко след грубо влизане на Джордж Добсън в краката на Гарначо.

Това даде нужното предимство на Челси и в 96-ата минута точно Гарначо вкара за 3:2.

Драмата можеше да стане пълна, но в 114-ата минута, когато гол на Люис Брънт за 3:3 бе отменен заради засада след продължителна проверка на системата за видеоповторения (ВАР).

Крайното 4:2 стана факт в 125-ата минута, когато дежурното си попадение за "сините" отбеляза Жоао Педро.