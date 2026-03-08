Тръмп съобщи, че той и американският държавен секретар Рубио преговарят с Куба

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че лично участва в преговори с Куба, каквито води и американският държавен секретар Марко Рубио, предаде ДПА.

„Те искат да преговарят и преговарят с (държавния секретар) Марко (Рубио), с мен и с някои други и мисля, че сделка с Куба ще бъде сключена много скоро“, каза Тръмп на среща на върха вчера с консервативни лидери от Латинска Америка и Карибите в град Дорал в американския щат Флорида. Рубио също присъства на срещата, пояснява ДПА.

„Куба е в края на пътя, и то много близко до края“, посочи той.



От седмици Тръмп повтаря, че Куба е на ръба на колапс и че се водят преговори между двете страни.

Не е ясно с кого точно поддържа контакт правителството на САЩ в Куба, обръща внимание ДПА. Според непотвърдени информации на американски медии Раул Гилермо Родригес Кастро, внук на бившия президент Раул Кастро, е човекът, с когото Вашингтон контактува на острова.

В момента Куба изживява една от най-тежките си икономически кризи след революцията, оглавена от Фидел Кастро през 1959 г., отбелязва ДПА.