Подробно търсене

Тръмп съобщи, че той и американският държавен секретар Рубио преговарят с Куба

Иво Тасев
Тръмп съобщи, че той и американският държавен секретар Рубио преговарят с Куба
Тръмп съобщи, че той и американският държавен секретар Рубио преговарят с Куба
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и американският държавен секретар Марко Рубио. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон,  
08.03.2026 00:19
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че лично участва в преговори с Куба, каквито води и американският държавен секретар Марко Рубио, предаде ДПА.

„Те искат да преговарят и преговарят с (държавния секретар) Марко (Рубио), с мен и с някои други и мисля, че сделка с Куба ще бъде сключена много скоро“, каза Тръмп на среща на върха вчера с консервативни лидери от Латинска Америка и Карибите в град Дорал в американския щат Флорида. Рубио също присъства на срещата, пояснява ДПА.

„Куба е в края на пътя, и то много близко до края“, посочи той.

От седмици Тръмп повтаря, че Куба е на ръба на колапс и че се водят преговори между двете страни.

Не е ясно с кого точно поддържа контакт правителството на САЩ в Куба, обръща внимание ДПА. Според непотвърдени информации на американски медии Раул Гилермо Родригес Кастро, внук на бившия президент Раул Кастро, е човекът, с когото Вашингтон контактува на острова.

В момента Куба изживява една от най-тежките си икономически кризи след революцията, оглавена от Фидел Кастро през 1959 г., отбелязва ДПА.

/ИТ/

Свързани новини

27.02.2026 22:25

Тръмп каза, че обмисля "приятелско придобиване" на Куба

Доналд Тръмп заяви, че обмисля "приятелско придобиване" на Куба, без да уточнява условията за подобна операция, в момент, в който Вашингтон оказва натиск върху лидерите на комунистическата островна държава, предадоха Ройтерс и Франс прес.
27.02.2026 14:22

Куба съобщи, че води разговори със САЩ след смъртоносна престрелка с моторна лодка

Куба и САЩ водят разговори след престрелката между кубински граничари и екипаж на моторна лодка, регистрирана в САЩ, в териториалните води на Куба, съобщи високопоставен представител на Куба, цитиран от ДПА.
26.02.2026 04:31

Рубио защити пред карибски лидери свалянето от власт на венецуелския президент Николас Мадуро

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио защити военната операция за залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро, като заяви пред карибски лидери – много от които възразиха срещу този ход – че в резултат страната и регионът са в по-добро
26.02.2026 01:15

САЩ чакат потвърджение дали убитите край Куба са американски граждани, каза Рубио

Държавният секретар Марко Рубио каза пред репортери, че е бил информиран за инцидента с кубински войници и че САЩ сега събират собствена информация, за да установят дали жертвите са били американски граждани, или постоянно пребиваващи, предаде
23.02.2026 19:39

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще участва в срещата на Карибската общност, за да потвърди американските интереси в Западното полукълбо

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще посети карибската държава Сейнт Китс и Невис тази седмица, за да потвърди интересите на администрацията на американския президент Доналд Тръмп в Западното полукълбо, само месец след военната операция на САЩ,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:39 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация