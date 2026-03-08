Подробно търсене

ОБНОВЕНА Иран атакува съоръжение близо до пристанището на Салман в Бахрейн, обяви вътрешното министерство на страната в Залива

Иво Тасев
Иран атакува съоръжение близо до пристанището на Салман в Бахрейн, обяви вътрешното министерство на страната в Залива
Иран атакува съоръжение близо до пристанището на Салман в Бахрейн, обяви вътрешното министерство на страната в Залива
Сателитна снимка на "Планет Лабс" показва щаба на Пети американски флот в столицата на Бахрейн - Манама. 24 февруари 2026 г. Снимка: Planet Labs PBC via AP
Манама/Рияд,  
08.03.2026 00:59 | ОБНОВЕНА 08.03.2026 01:37
 (БТА)
Етикети

Иран е атакувал съоръжение близо до пристанището на Салман в Бахрейн, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на министерството на вътрешните работи на Бахрейн.

Избухнал е пожар, който местната Гражданска защита се опитва да овладее, допълва ведомството.

По-рано вътрешното министерство на Бахрейн съобщи, че след падане на ракетен снаряд в столицата Манама има ранен, както и щети в няколко магазина.

Бахрейн е една от страните в Персийския залив, в която се намират американски военни бази, атакувани при ответните акции на силите на Техеран.

Миналата събота, още в първия ден на войната срещу Иран, започнала със съвместна израелско-американска операция, Бахрейн съобщи, че щабът на Пети американски флот в столицата Манама е бил подложен на иранска ракетна атака

Междувременно противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия прехвана осем дрона, навлезли във въздушното ѝ пространство, предаде днес саудитската новинарска агенция СПА.

По-рано ДПА съобщи, че Иран е нанесъл нови удари на териториите на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Саудитското министерство на отбраната обяви, че ракета се е забила в необитаем район близо до американска военна база край столицата Рияд. Няма информация за пострадали.

/ИТ/

Свързани новини

07.03.2026 23:58

Иранският външен министър заяви, че е в постоянен контакт със саудитския си колега

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви днес, че поддържа постоянен контакт със саудитския си колега и с още официални представители на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.
07.03.2026 23:20

Зеленски каза, че е разговарял със саудитския престолонаследник

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза днес, че е разговарял със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд за ситуацията в Иран и в Близкия изток и е потвърдил предложението на Киев за помощ за възпирането и неутрализирането на иранските дронове, предаде Ройтерс.
07.03.2026 18:15

Саудитска Арабия и Пакистан обсъждат съвместна отбрана след атаките на Иран

Саудитският министър на отбраната и пакистански военни представители се срещнаха днес, за да обсъдят как най-добре да приложат съвместния отбранителен пакт между двете страни в светлината на ракетните атаки на Иран срещу съседните му държави, предаде ДПА.
07.03.2026 14:17

Президентът на Иран се извини за ударите по съседни страни; атаките срещу тях обаче продължават

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан се извини за атаките срещу страните от региона, докато ирански ракети и безпилотни летателни апарати продължаваха да летят към страните от Залива, което предполага, че политическото ръководство на Техеран не може да упражнява пълен контрол над въоръжените сили на Ислямската република, и отхвърли многократните искания на американския президент Доналд Тръмп за безусловна капитулация, предаде Асошиейтед прес. 

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:30 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация