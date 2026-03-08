Иран атакува съоръжение близо до пристанището на Салман в Бахрейн, обяви вътрешното министерство на страната в Залива

Иран е атакувал съоръжение близо до пристанището на Салман в Бахрейн, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на министерството на вътрешните работи на Бахрейн.

Избухнал е пожар, който местната Гражданска защита се опитва да овладее, допълва ведомството.

По-рано вътрешното министерство на Бахрейн съобщи, че след падане на ракетен снаряд в столицата Манама има ранен, както и щети в няколко магазина.

Бахрейн е една от страните в Персийския залив, в която се намират американски военни бази, атакувани при ответните акции на силите на Техеран.

Миналата събота, още в първия ден на войната срещу Иран, започнала със съвместна израелско-американска операция, Бахрейн съобщи, че щабът на Пети американски флот в столицата Манама е бил подложен на иранска ракетна атака.

Междувременно противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия прехвана осем дрона, навлезли във въздушното ѝ пространство, предаде днес саудитската новинарска агенция СПА.

По-рано ДПА съобщи, че Иран е нанесъл нови удари на териториите на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Саудитското министерство на отбраната обяви, че ракета се е забила в необитаем район близо до американска военна база край столицата Рияд. Няма информация за пострадали.