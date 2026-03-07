Подробно търсене

Иранският външен министър заяви, че е в постоянен контакт със саудитския си колега

Иво Тасев
Иранският външен министър заяви, че е в постоянен контакт със саудитския си колега
Иранският външен министър заяви, че е в постоянен контакт със саудитския си колега
Външният министър на Иран Абас Арагчи. Снимка: Martial Trezzini/Keystone via AP
Техеран,  
07.03.2026 23:58
 (БТА)
Етикети

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви днес, че поддържа постоянен контакт със саудитския си колега и с още официални представители на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.

Саудитска Арабия е отдадена на каузата да не позволява нейните суша, вода и небе да бъдат използвани за атаки срещу Иран, каза Арагчи в интервю, излъчено по неговия канал в приложението "Телеграм".

Междувременно иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е атакувал петролната рафинерия в израелския град Хайфа в отговор на нападение срещу нефтопреработвателния комбинат в Техеран, съобщиха иранските държавни медии.

Днес в района на Хайфа се включиха сирени за въздушна тревога, но от Израел няма информация за поразени обекти, пояснява Ройтерс.

/ИТ/

Свързани новини

07.03.2026 23:20

Зеленски каза, че е разговарял със саудитския престолонаследник

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза днес, че е разговарял със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман за ситуацията в Иран и в Близкия изток и е потвърдил предложението на Киев за помощ за възпирането и неутрализирането на иранските дронове, предаде Ройтерс.
07.03.2026 17:19

Иран обвини САЩ, че е атакувал инсталация за обезсоляване на вода на остров Кешм в Персийския залив, оставяйки без вода 30 населени места

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ, че са атакували съоръжение за обезсоляване на вода на остров в Персийския залив, посочвайки, че това е прецедент, предаде Франс прес.
05.03.2026 18:22

Иранският външен министър обвини Израел в извършването на атаките с дронове срещу Азербайджан

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи обвини Израел, че стои зад атаките с дронове срещу Азербайджан, които според него имат за цел да увредят двустранните отношения на Техеран с Баку, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:39 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация