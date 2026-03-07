Иранският външен министър заяви, че е в постоянен контакт със саудитския си колега

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви днес, че поддържа постоянен контакт със саудитския си колега и с още официални представители на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.

Саудитска Арабия е отдадена на каузата да не позволява нейните суша, вода и небе да бъдат използвани за атаки срещу Иран, каза Арагчи в интервю, излъчено по неговия канал в приложението "Телеграм".

Междувременно иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е атакувал петролната рафинерия в израелския град Хайфа в отговор на нападение срещу нефтопреработвателния комбинат в Техеран, съобщиха иранските държавни медии.

Днес в района на Хайфа се включиха сирени за въздушна тревога, но от Израел няма информация за поразени обекти, пояснява Ройтерс.