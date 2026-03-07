Във френското първенство Страсбург и Оксер не си вкараха голове, Анже си тръгна победител от гостуването в Нант

Отборът на Страсбург пропусна да се доближи до топ 6 на френската Лига 1, където отборите разпределят европейските квоти, след като завърши 0:0 при гостуването си на застрашения от изпадане отбор на Оксер.

Страсбург, който се издържа от финансите на собствениците на английския Челси, остава на 8-а позиция с 36 точки и изоставане от 4 от Монако, Лил и Рен. Оксер е на 16-о място с 19 и пасив от 5 след първия в спасителните етажи отбор на Ница.

Срещата завърши по най-логичния начин, след като двата отбора не успяха да създадат кой знае какви положения, а и владеенето на топката беше поделено.

Анже нанесе болезнена загуба на Нант с 1:0 като гост и „канарчетата“ остават на предпоследната 17-а позиция със 17 точки. Амин Сбай вкара единствения гол за гостите от Анже в 52-ата минута, а тимът е на 11-о място с 32 точки.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 25-ия кръг на Лига 1: Нант – Анже - 0:1 Оксер – Страсбург - 0:0 по-късно днес: Тулуза – Олимпик Марсилия неделя: Ланс – Метц Брест – Льо Авър Лил – Лориен Ница – Рен Олимпик Лион – ФК Париж в петък: Пари Сен Жермен – Монако – 1:3 В подреждането води Пари Сен Жермен с 57 точки от 24 мача, пред Ланс с 53 и среща по-малко.

На 3-ото място е Олимпик Лион с 45, следван от Олимпик Марсилия с 43, Монако, Лил и Рен с по 40 точки и други.