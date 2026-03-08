Подробно търсене
АКТУАЛИЗИРАНА

Саудитска Арабия обяви, че е унищожила 14 ирански дрона; Катар съобщи, че е бил мишена на 12 ракети вчера

Иво Тасев
Саудитска Арабия обяви, че е унищожила 14 ирански дрона; Катар съобщи, че е бил мишена на 12 ракети вчера
Саудитска Арабия обяви, че е унищожила 14 ирански дрона; Катар съобщи, че е бил мишена на 12 ракети вчера
Дим се издига от склав в индустриална зона в Раян, Катар, след ирански удар, 1 март 2026 г. Снимка: АП
Рияд/Доха,  
08.03.2026 02:20
 (БТА)
Етикети

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия обяви днес, че е унищожило 14 дрона, включително няколко източно от столицата Рияд, без да споменава за пострадали и щети, предаде Франс прес.

Осем дрона бяха прехванати и унищожени след навлизане във въздушното пространство на страната, а шест бяха неутрализирани „източно от столицата Рияд“, съобщи говорител на ведомството в социалната платформа "Екс".

В същото време катарското министерство на отбраната информира, че страната е била вчера мишена на 10 ирански балистични ракети и на две крилати ракети. Ведомството добави, че осем от ракетите са били прехванати.

„Катарските въоръжени сили, с Божията милост, успешно прехванаха шест балистични ракети“, както и двете крилати ракети, се казва в изявление на министерството, разпространено днес.

Две балистични ракети „паднаха в катарски води“, а две - „в необитаем район, без да причинят жертви“, добавя министерството, цитирано от АФП.

Дронове атакуваха резервоарите за гориво на международното летище на трета страна от Персийския залив - Кувейт, съобщи министерството на отбраната на тази държава.

„Кувейтските въоръжени сили реагираха на вълна от вражески дронове, които проникнаха във въздушното пространство на страната. Резервоари за гориво на международното летище на Кувейт бяха атакувани от дронове“, написа говорител на министерството в "Екс", осъждайки военната операция срещу „стратегическа инфраструктура“.

Няколко минути по-късно армията на Кувейт заяви в същата социална мрежа, че се опитва да възпре атаки с „ракети и дронове“, без да уточнява броя им, посочва АФП.

/ИТ/

Свързани новини

07.03.2026 23:58

Иранският външен министър заяви, че е в постоянен контакт със саудитския си колега

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви днес, че поддържа постоянен контакт със саудитския си колега и с още официални представители на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.
07.03.2026 18:31

Иран нанесе нови въздушни удари по съседни арабски страни

Силни експлозии бяха чути днес в Манама, столицата на Бахрейн, съобщиха двама журналисти от Франс прес, на фона на продължаващите атаки на Иран срещу съседните арабски страни от Персийския залив в отговор на израелско-американската офанзива. Един от журналистите каза, че е чул поне пет експлозии в града.
07.03.2026 14:17

Президентът на Иран се извини за ударите по съседни страни; атаките срещу тях обаче продължават

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан се извини за атаките срещу страните от региона, докато ирански ракети и безпилотни летателни апарати продължаваха да летят към страните от Залива, което предполага, че политическото ръководство на Техеран не може да упражнява пълен контрол над въоръжените сили на Ислямската република, и отхвърли многократните искания на американския президент Доналд Тръмп за безусловна капитулация, предаде Асошиейтед прес. 

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:29 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация