Тръмп: Искаме да изберем президент на Иран, който няма да въвлича тази страна във войни

Иво Тасев
Американският президент Доналд Тръмп отдава чест редом до първата дама Мелания Тръмп при днешното почетно посрещане на телата на двама американски военнослужещи, загинали при удар с дрон по команден център в Кувейт, във военновъздушната база в Дувър, щата Делауер. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон,  
07.03.2026 23:39
 (БТА)
"Искаме да изберем президент на Иран, който няма да въвлича тази страна във войни", заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

По думите му САЩ нямат намерение да се установяват в Иран.

От друга страна, няма признаци, че Русия помага на Иран във военния конфликт с Израел и САЩ, започнал миналата събота, обяви американският държавен глава.

Тръмп коментира и отношението на Великобритания към участие в съвместната американско-израелска военна операция срещу Иран.

"Великобритания най-сетне се замисли сериозно да изпрати два самолетоносача в Близкия изток. Това е добре, министър-председателю Стармър, но ние вече нямаме нужда от тях - и все пак ще го запомним. Не са ни необходими хора, които се присъединяват към войната, след като ние вече сме я спечелили", каза президентът на САЩ.

В началото на тази седмица в интервю за британския в. "Дейли Телеграф" той заяви, че е силно разочарован, че премиерът на Великобритания Киър Стармър първооначално не е позволил на САЩ да използват военната база “Диего Гарсия“ за нанасяне на удари по Иран.

/ИТ/

