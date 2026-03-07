Подробно търсене

САЩ осъдиха иранската атака с дронове срещу Азербайджан

Алексей Маргоевски
Изображение: БТА
Вашингтон,  
07.03.2026 22:06
 (БТА)
Правителството на САЩ обвини Иран за атаката с дронове срещу Азербайджан тази седмица, като говорител на Държавния департамент определи това днес като "ненужна ескалация", предаде ДПА.

Атаката е "грубо нарушение на суверенитета на Азербайджан", посочи в изявление американското дипломатическо ведомство и добави: "САЩ изразяват пълна солидарност с Азербайджан срещу тези заплахи. Атаките срещу територията на нашите партньори в региона са неприемливи и ще бъдат посрещнати с решителна подкрепа от страна на САЩ за тези партньори".

Иран атакува предимно съседните страни в региона на Персийския залив, но Азербайджан, северният съсед на Ислямската република, също съобщи за инцидент в четвъртък.

Азербайджанското правителство заяви, че дрон се е разбил в терминала на летище в автономния ексклав Нахичеван, а друг се е разбил близо до училищна сграда.

Баку обвини Техеран и заплаши с ответни мерки. Иранският генерален щаб отхвърли обвиненията.

/АМ/

Свързани новини

07.03.2026 21:41

Австрия премества посолството си от Техеран в Баку

Австрийското посолство в Техеран е преместено днес в столицата на Азербайджан - Баку, поради продължаващите израелско-американски атаки срещу Иран. Това съобщи говорителят на външното министерство Клеменс Мантл във Виена.
06.03.2026 13:03

АЗЕРТАДЖ: Азербайджан нареди евакуация на посолството си в Техеран и генералното консулство в Табриз

Министърът на външните работи на Азербайджан Джейхун Байрамов заяви по време на съвместен брифинг със своя молдовски колега Михай Попшой, че на фона на регионалното напрежение бойната готовност на въоръжените сили е повишена до максимално равнище, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.
05.03.2026 16:39

Турция осъди атаката с дронове на Иран в Нахичеван и призова Техеран да не взима на прицел трети страни

Министерството на външните работи на Турция осъди атаката с дронове на Иран срещу азербайджанския ексклав Нахичеван с официална позиция, публикувана на сайта на институцията. Дрон, излетял от територията на Иран, се взриви на летището в Нахичеван, а друг дрон се взриви в близост до училище в село Шакерабад, район Бабек. След атаката пострадаха двама души.

08.03.2026

