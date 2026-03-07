САЩ осъдиха иранската атака с дронове срещу Азербайджан

Правителството на САЩ обвини Иран за атаката с дронове срещу Азербайджан тази седмица, като говорител на Държавния департамент определи това днес като "ненужна ескалация", предаде ДПА.

Атаката е "грубо нарушение на суверенитета на Азербайджан", посочи в изявление американското дипломатическо ведомство и добави: "САЩ изразяват пълна солидарност с Азербайджан срещу тези заплахи. Атаките срещу територията на нашите партньори в региона са неприемливи и ще бъдат посрещнати с решителна подкрепа от страна на САЩ за тези партньори".

Иран атакува предимно съседните страни в региона на Персийския залив, но Азербайджан, северният съсед на Ислямската република, също съобщи за инцидент в четвъртък.

Азербайджанското правителство заяви, че дрон се е разбил в терминала на летище в автономния ексклав Нахичеван, а друг се е разбил близо до училищна сграда.

Баку обвини Техеран и заплаши с ответни мерки. Иранският генерален щаб отхвърли обвиненията.