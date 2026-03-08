Двайсет и четирима души бяха ранени при катастрофа на германски автобус и автомобил в Австрия

site.btaДвайсет и четирима души бяха ранени при катастрофа на германски автобус и автомобил в Австрия
Двайсет и четирима души бяха ранени, като най-малко двама от тях са в тежко състояние, в катастрофа на германски автобус и автомобил, също с германска регистрация, в Австрия, предаде ДПА.
Двайсет от 47-те пасажери в автобуса са претърпели леки травми според информацията, разпространена от полицията на австрийската провинция Тирол.
В болница са откарани тримата пътници в автомобила и шофьорът на автобуса.
Автобусът, тръгнал от баварския окръг Швабия, се сблъскал с автомобил от Карлсруе близо до Бихълбах. Тече разследване за причините за катастрофата.
Щетите по двете превозни средства за значителни, а пътят е бил затворен за известно време, уточнява ДПА.
/ИТ/
