Двайсет и четирима души бяха ранени при катастрофа на германски автобус и автомобил в Австрия

Иво Тасев
Илюстративна снимка: катастрофирал автобус в Михелдорф, Австрия, 19 септември 2023 г. Снимка: FF-Althofen.AT via AP
Виена,  
08.03.2026 02:59
Двайсет и четирима души бяха ранени, като най-малко двама от тях са в тежко състояние, в катастрофа на германски автобус и автомобил, също с германска регистрация, в Австрия, предаде ДПА.

Двайсет от 47-те пасажери в автобуса са претърпели леки травми според информацията, разпространена от полицията на австрийската провинция Тирол.

В болница са откарани тримата пътници в автомобила и шофьорът на автобуса.

Автобусът, тръгнал от баварския окръг Швабия, се сблъскал с автомобил от Карлсруе близо до Бихълбах. Тече разследване за причините за катастрофата.

Щетите по двете превозни средства за значителни, а пътят е бил затворен за известно време, уточнява ДПА.

/ИТ/

