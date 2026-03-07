Зеленски каза, че е разговарял със саудитския престолонаследник

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза днес, че е разговарял със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман за ситуацията в Иран и в Близкия изток и е потвърдил предложението на Киев за помощ за възпирането и неутрализирането на иранските дронове, предаде Ройтерс.

"Украйна се бори от години с (ирански) дронове "Шахед" и всеки признава, че никоя друга страна няма подобен опит в това отношение", написа Зеленски в приложението "Телеграм" относно разговора си със саудитския принц.

"Готови сме да помогнем и очакваме, че и нашият народ ще получи помощта, от която се нуждае", отбеляза украинският държавен глава.