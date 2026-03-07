Подробно търсене

Зеленски каза, че е разговарял със саудитския престолонаследник

Иво Тасев
Зеленски каза, че е разговарял със саудитския престолонаследник
Зеленски каза, че е разговарял със саудитския престолонаследник
Украинският президент Володимир Зеленски и саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман по време на среща в Джеда, Саудитска Арабия, 10 март 2025 г. Снимка: Канцеларията на президента на Украйна чрез АП
Киев/Рияд,  
07.03.2026 23:20
 (БТА)
Етикети

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза днес, че е разговарял със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман за ситуацията в Иран и в Близкия изток и е потвърдил предложението на Киев за помощ за възпирането и неутрализирането на иранските дронове, предаде Ройтерс.

"Украйна се бори от години с (ирански) дронове "Шахед" и всеки признава, че никоя друга страна няма подобен опит в това отношение", написа Зеленски в приложението "Телеграм" относно разговора си със саудитския принц.

"Готови сме да помогнем и очакваме, че и нашият народ ще получи помощта, от която се нуждае", отбеляза украинският държавен глава.

/ИТ/

Свързани новини

07.03.2026 23:58

Иранският външен министър заяви, че е в постоянен контакт със саудитския си колега

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви днес, че поддържа постоянен контакт със саудитския си колега и с още официални представители на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.
05.03.2026 22:27

Зеленски заяви, че е обсъдил с италианския премиер Иран, петролните пазари и помощта за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил конфликта в Близкия изток, състоянието на петролните пазари и обещания от Европейския съюз финансов пакет за Украйна с италианския премиер Джорджа Мелони, предаде Ройтерс.
05.03.2026 16:18

Украйна е готова да предостави експертиза за отбраната на петролната инфраструктура в Близкия изток, заяви Зеленски

Украйна е готова да предостави експертизата си, за да помогне за отбраната на петролната инфраструктура в Близкия изток, на фона на разширяването на обхвата на иранския конфликт, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
05.03.2026 13:59

Зеленски спомена рискове за Украйна, произтичащи от войната в Близкия изток

Потенциално намаляване на доставките на ракети за противовъздушна отбрана и повишение на световните цени на горивата са основните рискове за Украйна, произтичащи от продължаващите военни действия в Близкия изток, заяви украинският президент
05.03.2026 11:17

Украйна иска да отложи следващия кръг от тристранните преговори с Русия на фона на събитията в Близкия изток, заяви Зеленски

Украйна е разговаряла със САЩ относно възможността за промяна на мястото и за отлагане на следващия кръг от тристранните преговори с Русия заради събитията в Близкия изток, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
04.03.2026 23:54

Зеленски е обсъдил по телефона конфликта в Близкия изток с краля на Бахрейн и с престолонаследника на Кувейт

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е обсъдил по телефона конфликта в Близкия изток с краля на Бахрейн и с престолонаследника на Кувейт, предаде Ройтерс Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение също така каза, че неговата

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:40 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация