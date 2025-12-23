Подробно търсене

Полша задейства изтребители, след като Русия удари Западна Украйна

Николай Джамбазов
Полша задейства изтребители, след като Русия удари Западна Украйна
Полша задейства изтребители, след като Русия удари Западна Украйна
Изтребители F-16, произведени в САЩ, в небето над Полша. Снимка: AP/Czarek Sokolowski
Варшава,  
23.12.2025 10:10
 (БТА)
Етикети

Полски и съюзнически самолети бяха задействани рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия нанесе въздушни удари по Западна Украйна, близо до границата с Полша, заявиха полските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс.

"Бяха мобилизирани изтребители, а наземната противовъздушна отбранителна система и системата за радарно разузнаване бяха поставени в състояние на повишена готовност", написа оперативното командване на полските въоръжени сили в социалната мрежа "Екс".

"Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират сигурността на въздушното пространство - най-вече в райони, които са съседни на застрашените региони", казаха още полските сили.

/БЗ/

Свързани новини

19.12.2025 16:08

Ако Украйна бъде победена, Русия ще се заеме незабавно с Полша, заяви Зеленски

Русия ще се заеме "незабавно" със съседна Полша, в случай че съседна Украйна бъде победена, заяви президентът Володимир Зеленски във Варшава на обща пресконференция с полския си колега Карол Навроцки, предаде Франс прес. Зеленски добави, че неговата
10.12.2025 11:33

Полша каза, че може да даде на Украйна изтребители МиГ-29 в замяна на технологии за дронове

Полша води преговори с Украйна за предоставяне на изтребители МиГ-29 в замяна на достъп до украински технологии за дронове, съобщи полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс.
04.12.2025 16:48

Германия изпрати изтребители "Юрофайтър Тайфун" в Полша за подсилване на източния фланг на НАТО

Няколко германски изтребителя "Юрофайтър Тайфун" излетяха от авиобаза "Норвених" близо до Кьолн към полската авиобаза "Малборк", югоизточно от Гданск, за да подсилят източния фланг на НАТО, съобщи ДПА.
25.11.2025 14:00

НАТО трябва да ускори работата по защитата на източния си фланг от дронове, настоява Полша

НАТО трябва да ускори работата по засилването на защитата на източния си фланг от дронове, заяви полският военен министър Владислав Кошиняк-Камиш, след като днес Румъния вдигна във въздуха изтребители, след като безпилотни летателни апарати

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:41 на 23.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация