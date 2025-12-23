Инициативите за почистване са изключително важни за децата, каза Илияна Стоилова от кампанията „Чистата Коледа“

Инициативите за почистване са изключително важни за децата, защото им дават възможност още от ранна възраст да разберат, че техните действия имат значение. Това каза за БТА Илияна Стоилова от организацията „Akasha Surf School“ по повод тазгодишното издание на „Чистата Коледа“. Кампанията се организира от „Akasha Surf School“ и „LessPlastic Bulgaria“. На 26 декември от 10:00 ч. доброволци ще почистват плаж Аркутино, а на 27 декември от 10:00 ч. - крайбрежната зона в Ахтопол. Според Стоилова посланието за почистване на природата, която ни заобикаля, трябва да достигне до децата.

Чрез участието си в нашата инициатива, а и по принцип във всякакви доброволчески събития, децата се учат на отговорност, грижа за околната среда и съпричастност към общността, коментира още тя. По думите й, това не е просто почистване, а урок по ценности - уважение, доброволчество и работа в екип.

Когато децата са част от такива каузи, те виждат, че заедно могат да постигнат реална промяна, което повишава самочувствието им и изгражда активни и отговорни бъдещи граждани, каза също Стоилова.

Както БТА съобщи, тази година „Чистата Коледа“ насочва вниманието към депозитната система и желанието за по-скорошното й въвеждане в България.