В дните преди празниците в област Търговище обявените свободни работни места за висшисти са девет. По данни на трите бюра по труда в Търговище, Попово и Омуртаг, които обслужват петте общини в областта, всички свободни позиции са общо 58. Това е с 14 повече от предходната седмица, допълват от дирекцията в Търговище.

Традиционно най-много - шест, са вакантните места за хора с висока квалификация в Търговище. Търсят се трима лекари и по един специалист за продажби с техническо образование, геолог и геодезист. Последните две позиции са по чл. 38 от Закона за хората с увреждания. Нормата гласи, че "с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда работодателите назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, както следва: работодатели с 50 до 99 работници и служители - едно лице с трайни увреждания; работодатели със 100 и над 100 работници и служители - две на сто от средносписъчния си състав".

Бюрото по труда в Попово, което обслужва и региона на община Опака, търси трима висшисти - лекар, инженер металург и електромеханик. И тук последните две позиции са по чл. 38 от ЗХУ.

За поредна седмица в Бюрото по труда в Омуртаг, където се регистрират и обявяват места от работодатели и за община Антоново, не се търсят хора с висше образование.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.