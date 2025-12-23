Подробно търсене

Ремко Евенепул иска да се съревновава с Тадей Погачар за титлата в „Тур дьо Франс“ догодина

Васил Трифонов
Ремко Евенепул, снимка: Gian Mattia D'Alberto /LaPresse via AP
Брюксел,  
23.12.2025 10:28
 (БТА)

Колоездачът Ремко Евенепул иска да се съревновава с Тадей Погачар в „Тур дьо Франс“ догодина, въпреки че знае, че задачата няма да бъде лесна.

Шампионът от Обиколката на Испания през 2022-а, който спечели олимпийско злато в Париж миналата година, ще поведе отбора на Red Bull-BORA-hansgrohe, редом с германеца Флориан Липовиц по време на най-голямото събитие в света на колоезденето.

Двойката ще търси първи успех на „Тур дьо Франс“ за германския тим, но словенецът Тадей Погачар остава фаворит по пътя към петата си титла в надпреварата.

„Искам да бъда по-добър от Погачар. Това е много трудно, всички го знаем. Но затова дойдох тук. За да предприема тези стъпки и да се опитам да го постигна. Това ще отнеме много усилия, но съм много мотивиран и наистина се нуждаех от тази нова стъпка, за да направя пробив тази година“, заяви Евенепул пред спортния уебсайт Sporza, цитиран от агенция Ройтерс.

Белгиецът победи Тадей Погачар в индивидуалния часовник на Световното първенство по шосейно колоездене през септември, но завърши далеч зад словенеца няколко седмици по-късно в Обиколката на Ломбардия.

Попитан дали би могъл да спечели „Тур дьо Франс“, Евенепул отговори: „Да. Ако всичко продължи да върви добре и ако имам добра зима, добри тренировъчни лагери и точките, които търся от състезанията през пролетта.“

„Ако успея да покажа в Каталуния, че съм там да побеждавам, както направих през 2023 година, навлизайки в „Джиро д'Италия“, тогава със сигурност мисля, че ще мога да стигна това ниво. Трябва да има основа, върху която да градиш, преди да можеш да работиш върху най-натоварващите тренировки и наистина да достигнеш максимален кислороден капацитет“, заяви 25-годишният колоездач.

„Там мога да се подобря най-много. Има и най-много смисъл - ако Тадей атакува, ще мога да го удържа за известно време, но не прекалено дълго. Върху това трябва да работя сега“, обясни той.

Обиколката на Франция за 2026 година започва на 4 юли в Барселона.

